zboruri anulate de la sibiu către și dinspre germania, din cauza unei greve. pasagerii se revoltă: ”e frustrant”

În plină primăvară, călătorii care aveau planificate zboruri din Germania sau spre destinații europene trebuie să se aștepte la perturbări majore.

Sute de curse aeriene au fost deja anulate, iar autoritățile și companiile aeriene avertizează că situația ar putea escalada în următoarele zile. Totul se datorează unei greve programate la Lufthansa, care amenință să paralizeze transportul aerian în mai multe orașe, inclusiv la Munchen.

Anulări și la Sibiu

La Sibiu, situația deja se resimte, iar următoarele zboruri Lufthansa de mâine, 12 martie, au fost anulate:

12.03.2026, Sibiu – Munchen, Lufthansa, ora 16:00 – ANULAT

12.03.2026, Sibiu -Munchen, LH 1663, Lufthansa, ora 19:00 – ANULAT

”Trebuia să plecăm dimineață spre Olanda și aveam zbor cu escală de schimbare în Munchen. Am primit mesaj că zborul de la ora 6:00 se anulează. Acum căutăm alte companii să vedem cum facem. E frustrant pentru că deja am cumpărat biletele” a transmis un cititor Ora de Sibiu

Situația tensionată vine după săptămâni întregi de negocieri fără rezultat între conducerea Lufthansa și sindicatul piloților Vereinigung Cockpit (VC). Peste 5.000 de angajați sunt chemați la o grevă de 48 de ore, programată pentru joi și vineri, 12 și 13 martie.

În cadrul negocierilor actuale, sindicatul solicită creșteri salariale de 3,3% pentru anii 2024, 2025 și 2026. Prima propunere a companiei a fost respinsă, deoarece prevedea o clauză de pace socială valabilă până la sfârșitul anului 2027.

Dacă protestul se desfășoară conform planului, mii de pasageri vor fi nevoiți să își amâne sau să își reorienteze călătoriile, iar aeroporturile germane vor fi puternic afectate.