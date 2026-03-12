a murit basistul trupei holograf. iulian vrabete avea 70 de ani

Iulian Vrabete, basist și membru emblematic al trupei rock românești Holograf, a murit, vestea provocând un val de tristețe în rândul fanilor și al muzicienilor din România.

Artistul a fost unul dintre pilonii care au definit sunetul și identitatea formației timp de mai multe decenii, contribuind la concerte, turnee și înregistrări care au marcat istoria trupei.

Iulian Vrabete, basistul trupei Holograf, s‑a născut pe 14 octombrie 1955. La cei 70 de ani, artistul nu se oprea din a munci alături de formația Holograf.

Apropiați și membri ai familiei muzicianului au făcut joi tristul anunț pe rețelele de socializare. Iulian Vrabete a fost cunoscut ca basist al Holograf, una dintre cele mai iubite trupe rock din țară. Inclusiv pe pagina oficială de Facebook a trupei Holograf a fost postată o poză de comemorare.

De-a lungul carierei, el a colaborat cu numeroși artiști și a participat la proiecte muzicale importante, fiind apreciat pentru stilul său de interpretare și pentru contribuția adusă dezvoltării scenei rock românești.

Dispariția sa reprezintă o pierdere pentru lumea muzicală din România și pentru publicul care a crescut cu muzica Holograf, lăsând un gol greu de umplut în inimile fanilor.