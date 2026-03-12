anpc oprește 140 de tone de zahăr de la vânzare: diferențe mari de gramaj descoperite

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat că aproximativ 140 de tone de zahăr au fost oprite definitiv de la comercializare. Decizia a fost luată după ce, luni, 10 martie 2026, inspectorii au descoperit diferențe semnificative între cantitatea declarată pe ambalaj și cea reală, în cadrul unei campanii naționale de monitorizare și control.

În urma controalelor, s-a constatat că unele produse aveau diferențe de peste 70 de grame față de gramajul declarat. Aceste abateri contravin legislației privind informarea corectă a consumatorilor și afectează interesele economice ale acestora. Raportat la cantitatea totală de zahăr retrasă, aproximativ 10 tone nu au fost livrate în mod real consumatorilor, deși erau incluse în gramajul declarat, ceea ce a generat un prejudiciu estimat la 30.000 de lei.

În cadrul acțiunii de control, ANPC a verificat 271 de operatori economici și a aplicat 456 de amenzi contravenționale, în valoare totală de peste 2,84 milioane de lei. De asemenea, au fost impuse 11 măsuri de oprire temporară a prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor. Reprezentanții ANPC au subliniat că aceste practici comerciale incorecte pot induce în eroare consumatorii cu privire la caracteristicile esențiale ale produsului, în special cantitatea reală achiziționată.