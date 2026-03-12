antrenorul lui acs mediaș optimist pentru derbyul de vineri cu inter: ”vrem maxim, ne apropiem de play-off”

Tehnicianul lui ACS Mediaș, Cosmin Vâtcă își propune ca echipa sa să continue șirul victoriilor din acest an și vineri, în jocul cu Inter Sibiu, duelul județean din Liga 3.

ACS Mediaș poate fi matematic în play-off de vineri, dacă se impune în duelul județean cu Inter Sibiu. Condiția e ca ocupanta locului 5, Jiul să nu câștige meciul său. Ultima etapă aduce și duelul Jiul – Fărcășești, astfel că medieșenii nu mai pot rata play-offul.

”E foarte important să menținem aceeași linie, am făcut două etape foarte bune, mai sunt trei runde până la delimitarea play-off și play-out. Vom face tot posibilul să scoatem maxim din acest joc. Inter e o echipă bună din această serie, am încredere că băieții mei sunt foarte conștienți de importanța acestui joc” a anunțat Cosmin Vâtcă, într-o conferință de presă.

Medieșenii au câștigat în tur cu 3-2, după un meci spectaculos, decis chiar la ultima fază din prelungiri.

”În tur a fost un meci parțial spectaculos, am suferit în a doua repriză, dar rezultatul ne-a fost favorabil nouă. Mă interesează maxim din acest meci, nu neapărat spectacolul, de multe ori joci bine, dar poți să pierzi. Avem și o viziune pe termen mai lung, dar acum mă interesează în principal meciul de vineri, apoi putem aborda jocul cu Fărcășești. Ne apropiem destul de tare de play-off, dar nu e încă gata, mai sunt două etape, jocul rezultatelor” a mai anunțat fostul portar al Gazului Metan.

Răzvan Greu: ”Victoriile aduc victorii”

Jucătorul medieșenilor, Răzvan Greu se așteaptă la un meci dificil, dar mizează pe forma bună a echipei sale.

Foto: Cristi Caval

”Ne-am pregătit foarte bine, cred că putem face un meci bun și să luăm cele trei puncte. Inter își joacă ultima șansă pentru locurile de play-off, dar obiectivul nostru e să câștigăm fiecare meci în parte și să fim în primele patru echipe. Este important să luăm trei puncte. Avem un grup foarte unit, victoriile aduc victorii” a anunțat Răzvan Greu.

Meciul ACS Mediaș – Inter Sibiu este programat vineri, 13 martie, de la ora 15.00, pe Stadionul 8 Mai.