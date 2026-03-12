artiști români de circ și spectacole stradale, invitați să se înscrie la adunarea generală circostrada de la sibiu, în cadrul fits 2026

Artiștii români de circ contemporan și ai artelor spectacolului de stradă sunt invitați să se înscrie la Open Call – Contemporary Circus & Outdoor Arts – Sibiu 2026.

Apelul este lansat cu ocazia adunării generale anuale a rețelei europene Circostrada (CS AGM), care va avea loc la Sibiu între 24 și 26 iunie 2026, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS).

Adunarea Generală Anuală a Circostrada – cea mai importantă rețea europeană dedicată circului contemporan și artelor în spațiul public (outdoor arts) – este un eveniment co-organizat de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu și ARTCENA (National Centre for Circus, Street and Theatre Arts) din Franța, în cadrul FITS 2026.

Prin această invitație de înscriere, organizatorii își propun să susțină tinerii artiști din România și să faciliteze vizibilitatea proiectelor acestora într-un context profesional european, în dialog direct cu membri ai rețelei Circostrada, programatori, directori de festivaluri, producători și reprezentanți ai unor rețele culturale internaționale.

Trei proiecte selectate la nivel național

În urma apelului deschis vor fi selectate trei spectacole sau proiecte artistice, iar selecția va fi realizată pe baza coerenței artistice, relevanței pentru contextul european și potențialului de dezvoltare al proiectelor.

Pentru fiecare dintre cele trei proiecte selectate, organizatorii oferă un onorariu pentru spectacol, în funcție de numărul de artiști, conceput ca grant de susținere pentru artiști, două nopți de cazare în Sibiu, transport pe teritoriul României, acces la întâlnirea profesională Circostrada organizată joi, 25 iunie, între orele 16:30–18:30, oportunitatea unor întâlniri informale cu participanții la CS AGM și acces gratuit la spectacolele outdoor din cadrul FITS 2026 desfășurate în aceeași perioadă.

Artiștii interesați sunt invitați să completeze formularul până duminică, 22 martie 2026. Link aici

Circostrada vine la Sibiu

Creată în 2003, Circostrada reunește organizații, festivaluri și profesioniști activi în domeniul circului contemporan și al outdoor arts din Europa. Misiunea sa este dezvoltarea și consolidarea acestor sectoare la nivel national și internațional, inclusiv prin dialog cu decidenți și prin susținerea recunoașterii lor în politicile culturale.

Întâlnirea de la Sibiu va reuni profesioniști din domeniu pe care își propune să-i conecteze direct cu stadiul actual al acestui sector în România. Organizat în cadrul FITS și SIPAM (Sibiu International Performing Arts Market), evenimentul creează un context pentru dialog profesional, schimb de experiență și noi colaborări internaționale.