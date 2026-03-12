bărbat găsit mort într-un apartament din sibiu: vecinii au alertat autoritățile

Pompierii militari ai ISU Sibiu au intervenit joi seara, în jurul orei 19:30, pe strada Țiglari din municipiul Sibiu.
Potrivit primelor informații, un bărbat care locuia într-un bloc din zonă nu mai răspundea la telefon și nici la ușă. Apropiații au sunat de urgență la 112. La fața locului au ajuns două echipaje de pompieri, unul de poliție și unul de jandarmi.
După deblocarea ușii, pompierii au găsit în interiorul apartamentului un bărbat decedat, care prezenta deja rigiditate cadaverică. Acesta ar avea aproximativ 60-70 de ani.
La fața locului este deja o echipă de criminalistică, care urmează să stabilească dacă pe corpul bărbatului există sau nu urme de violență.
