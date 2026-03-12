bolivianca din sibiu care va alerga la maraton ca să-i poată învăța limba română pe imigranții din oraș

În 2017, Patty Barboș lăsa în urmă o carieră de 15 ani în drept și administrație guvernamentală în La Paz, Bolivia, pentru a-și urma inima în Sibiu. Șapte ani mai târziu, ea a devenit vocea unei comunități invizibile. Anul acesta, prin grupul Sibiu International Friends, Patty transformă pașii de la Maratonul Internațional Sibiu într-o misiune de supraviețuire culturală: proiectul „Vrem să învățăm limba Română – Partea a III-a”.

Pentru Patricia Roxana Torrejón Nogales, Sibiul a fost dragoste la prima vedere, dar o dragoste care nu vorbea limba ei. Căsătorită cu un sibian, Patty a ajuns în România cu dorința de a-și continua studiile și de a profesa. Realitatea a lovit-o însă dur: deși în țări precum Franța, Spania sau Germania statul oferă cursuri de integrare, la Sibiu, instituțiile i-au răspuns că nu există astfel de programe.

„Când am ajuns, am fost confuză. Nu am găsit niciun sprijin, niciun grup care să mă ajute să mă integrez sau să învăț limba. În Bolivia lucrasem cu Guvernul, dar aici, toate ușile au fost închise pentru mine,” povestește Patty.

Această experiență personală de izolare a devenit motorul luptei sale. Ea a înțeles că, fără limba română, un imigrant nu este doar un străin, ci un om lipsit de drepturi fundamentale și de șansa la o carieră demnă.

,,Muncitorii nu își permit meditații”

Deși Sibiul este plin de expați și turiști, Patty a ales să își concentreze eforturile pe categoria cea mai vulnerabilă, reprezentată de muncitorii străini care susțin economia locală din fabrici și servicii. Acești oameni se confruntă cu o barieră financiară uriașă, deoarece nu își pot permite costul ridicat al meditațiilor private, fiind adesea blocați în salarii minime.

„Mă focusez pe muncitori. Ei nu au bani de meditații. Mulți lucrează chiar și 12 ore și nu au timp să studieze singuri. Am avut mare noroc de o româncă stabilită în SUA care a devenit voluntară și le-a predat online pe gratis timp de 8 luni, dar avem nevoie de mai mult,” explică ea.

Dificultatea este dublată de presiunea timpului, mulți dintre acești beneficiari ajungând acasă mult prea epuizați pentru a mai putea investi în educație fără un cadru organizat. Patty a încercat să obțină sprijin și de la autoritățile locale, însă răspunsul a fost unul negativ: „Cei din Sibiu au zis că nu organizează cursuri de genul.”

O nouă speranță la Maratonul Internațional Sibiu

Participarea la Maratonul Internațional Sibiu cu proiectul „Vrem să învățăm limba Română – Partea a III-a” nu este despre sport, ci despre strângerea de fonduri critice. Banii colectați vor merge direct către onorariile profesorilor specializați în predarea limbii române pentru adulți și către logistica necesară pentru a menține spațiile de curs accesibile.

Misiunea de la Maratonul Internațional Sibiu este una contra-cronometru, nu doar pe traseu, ci și în platforma de donații. Obiectivul proiectului este de 8.000 de lei, sumă necesară pentru a asigura continuitatea cursurilor și plata profesorilor.

Dincolo de gramatică și vocabular, proiectul finanțează și evenimente de coeziune socială, precum cluburi de film, lectură și acțiuni caritabile cu haine sau jucării. Reprezentanții grupului subliniază că își doresc un mediu în care imigranții să nu fie doar prezenți fizic, ci să simtă un real sentiment de apartenență: „Dorim să oferim un spațiu educațional accesibil și incluziv, unde participanții pot dobândi cunoștințe de bază și funcționale, facilitând comunicarea zilnică.” spune Patrisia.

Un vis pe traseul maratonului: Integrare prin respect, nu doar prin prezență

Prin Sibiu International Friends, Patty Barboș a reușit deja să creeze parteneriate valoroase și să organizeze evenimente precum Ziua Refugiaților sau livrarea de cadouri pentru copiii străinilor născuți în România. Însă cursul de limbă rămâne „coloana vertebrală” a integrării, motorul care le permite acestor oameni să comunice la medic, la magazin sau cu propriii colegi de muncă.

„Cu ocazia maratonului, avem o mare șansă ca visul meu să se împlinească și să nu lăsăm străinii să se simtă pe din afară,” încheie Patty.