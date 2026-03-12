calendarul oficial pentru înscrierea în cele peste 240 de clase pregătitoare din sibiu

La 27 februarie, Ministerul Educației și Cercetării a făcut publică metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2026-2027, aprobată prin O.M.E.C. 3.334 din 26 februarie 2026, împreună cu calendarul procesului.

La nivelul județului Sibiu a fost aprobat un număr de 244, 56 de clase, pentru un număr estimativ de 5157 elevi.

Pregătirea procesului de înscriere a început în data de 12 martie 2026, dată în care fiecare unitate de învățământ și inspectoratul școlar afișează circumscripțiile școlare și planul de școlarizare propus (https://drive.google.com/file/d/1x3VF70WAyLSTw3bDl-3EktgjPBtNiA9s/view).

În perioada 31 martie – 6 mai 2026, părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Validarea cererilor este obligatorie, prin semnarea acestora fișe la unitatea de învățământ.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura în perioada 6 – 21 mai 2026, în 4 faze, astfel:

6 – 11 mai 2026 : procesarea de către comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție;

21 mai 2025: afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar (22 mai – 16 iunie 2026):

Cererile vor fi completate de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă;

22 mai 2026 : comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;

: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ a cererilor-tip de înscriere depuse de părinţi/tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile; 16 iunie 2026 – afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 4 septembrie 2026 sunt prevăzute centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ, pe locuri disponibile după cele două etape.

La nivelul județului Sibiu a fost aprobat un număr de 244,56 clase (mai puține cu 11,84 clase față de anul trecut), pentru un număr estimativ de 5157 elevi (mai mulți cu cu 139 de elevi față de anul trecut). Pe tipuri de învățământ și limba de predare situație este următoarea:

Tip de învățământ Limba de predare Număr clase Număr locuri alocate Tradițional Română 206,97 4454 Tradițional Germană 17,7 400 Tradițional Maghiară 2,33 23 Alternative educaționale Română 2,5 59 Special Română 7,06 43 Privat Română 6 130 Privat Germană 1 24 Privat Engleză 1 24 TOTAL 244,56 5157

!!!TELVERDE pus la dispoziție de ISJ Sibiu: 0 800 816 269 ; program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 12 martie – 16 iunie 2026.

Precizări vizând înscrierea la clasa pregătitoare 2026-2027:

În clasa pregătitoare vor fi înscriși copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2026 inclusiv. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026, inclusiv, pot să își înscrie copiii în clasa pregătitoare dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Evaluarea dezvoltării copiilor se efectuează de către centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE) doar în situația copiilor care nu au frecventat grădinița sau care s-au întors din străinătate, pentru copii împlinesc vârsta de 6 ani între 1 septembrie și 31 decembrie 2026.

Potrivit Calendarului înscrierii în învățământul primar, în perioada 16 – 30 martie 2026, se va desfășura evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2026 (pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate) și vor fi eliberate recomandările pentru înscrierea în învățământul primar (pentru copiii care au frecventat grădinița).

Constituirea formațiunilor de elevi în clasa pregătitoare se face după finalizarea procesului de înscriere, în baza procedurii nr. 3.945 din 1 martie 2024 elaborate către Ministerul Educației, cu respectarea criteriilor de transparență, echitate, nondiscriminare și incluziune, unitatea de învățământ fiind obligată să elaborează propria procedură privind repartizarea elevilor înscriși în clasa pregătitoare, clasa a V-a, clasa a IX-a, cu respectarea prevederilor procedurii Ministerului Educației. Procedura proprie trebuie afișată pe pagina de internet proprie sau la avizierul unității de învățământ.