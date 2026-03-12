căpitanul lui inter sibiu, înaintea duelului de la mediaș. ”nu îl simt ca derby. nu știu de unde e atâta rivalitate”

Cel mai experimentat jucător de la Inter Sibiu, Ionuț Bărculeț (30 ani) anunță că derby-ul județean din Liga 3, vineri, cu ACS Mediaș, este un meci ca oricare altul.

Ionuț Bărculeț este ”stâlpul” lui Inter la mijlocul terenului, căpitanul care dirijează mai tinerii săi colegi în Liga 3. Experimentatul mijlocaș spune că meciul de vineri, de la Mediaș, nu este cu nimic special.

”La noi e o atmosferă bună, antrenorul Mihai Ianc a venit cu un aer nou, a mai lucrat cu mulți dintre jucătorii de la noi, suntem bine. Dar, nu pregătim acest joc ca și cum ar depinde tot campionatul de el, ci îl tratăm ca și pe celelalte. În tur, noi am pierdut mai multe jocuri pe final, nu doar cel cu Mediaș, mai ales că avem o defensivă foarte tânără, lipsa de experiență cred că a făcut să primim goluri pe final. Dar, cu dorință, am și revenit când am fost conduși pe tabelă, cum a fost jocul cu Lupeni. Încercăm să câștigăm fiecare meci, dacă nu reușim, mergem înainte” a declarat Ionuț Bărculeț pentru Ora de Sibiu.

”Orice punct e bun”

Liderul Interului își dorește un rezultat pozitiv la Mediaș pentru echipa sa. ”Noi suntem o echipă în formare, au mai venit câțiva copii și în iarnă, ne dorim să creștem ca evoluții de la meci la meci. Jocul de la Mediaș este unul ca oricare altul. Avem două variante din trei, egal sau victorie, cum ne zice antrenorul nostru, orice punct de bun, dar ne dorim să câștigăm” a mai punctat mijlocașul.

”Mereu au fost meciuri mai deosebite”

Ionuț Bărculeț nu înțelege orgoliile dintre echipele care reprezintă același județ. ”Tot timpul au fost meciuri mai deosebite între echipele din Sibiu și Mediaș, nu am înțeles de unde vine atâta rivalitate. Eu personal nu simt că e un derby, fiecare meci e important, poate media și conducerile pun presiune. Noi încercăm să formăm o echipă care să se bată la promovare în sezonul viitor, în stagiunea acesata, cât timp avem șanse la play-off, încercăm să mergem cât mai sus în clasament.”

Căpitanul sibienilor speră ca echipa sa fie susținută de cât mai mulți fani, în special la jocurile de acasă. ”Vin părinții și familia la fiecare meci și ne susțin necondiționat, îi așteptăm pe fani în număr cât mai mare și la jocurile de acasă. Meciul se joacă vineri, la ora 15.00, lumea are joburi, e mai greu cu deplasările. Eu le mulțumesc fanilor că ne susțin, fie fizic, fie online”

”Mai multe șanse pentru tinerii din județ”

Ionuț Bărculeț pune punctul pe i și spune care ar fi marele câștig din duelurile din Liga 3, Inter – ACS Mediaș. ”Cred că avem mulți copii buni în județ, ei ar merita șanse la Șelimbăr sau FC Hermannstadt. Cu o îndrumare bună, cu ochi și pentru cei tineri, ei pot progresa. M-aș bucura ca ambele echipe să dăm din vară 1-2 tineri către Șelimbăr și FC Hermannstadt, acum situația e mai delicată acolo, ambele se bat pentru supraviețuire. Eu sunt din Cisnădie, când eram mai mulți jucători din oraș, tribuna era plină” a mai spus căpitanul lui Inter Sibiu.

Meciul ACS Mediaș – Inter Sibiu este prograat vineri, de la ora 15.00, pe Stadionul 8 Mai.