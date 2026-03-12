cât de pedepsiți au fost polițiștii care au bătut doi copii în școală la apoldu de jos

Polițiștii acuzați că au bătut mai mulți elevi într-o școală din județul Sibiu au scăpat ușor în urma cercetării disciplinare.

Un caz revoltător a avut loc, în luna noiembrie a anului trecut, la Apoldu de Jos. Mai mulți copii au fost agresați de doi polițiști în școala din localitate. Agenții, împreună cu șeful poliției din Miercurea Sibiului, au fost cercetați disciplinar.

Polițiștii au scăpat cu o atenționare și cu o mustrare scrisă în urma celor întâmplate la școala din Apoldu de Jos.

„În urma efectuării cercetării disciplinare, a fost dispusă aplicarea unei măsuri cu caracter administrativ-preventiv, constând în atenționare scrisă, precum și a unei sancțiuni disciplinare, respectiv „mustrare scrisă”, în conformitate cu prevederile legale incidente. Totodată, precizăm că, în ceea ce îl privește pe celălalt polițist, procedura de cercetare disciplinară a fost suspendată, având în vedere faptul că raporturile de serviciu ale acestuia sunt suspendate la acest moment”, a precizat Alecsandra Rugaci, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În luna decembrie a anului trecut, Ora de Sibiu a discutat cu părinții mai multor elevi, aceștia povestind că minorii au fost agresați în incinta școlii în care învață, fiind acuzați că ar fi comis un furt din biserica din sat.