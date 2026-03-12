china testează cu succes un taxi zburător pentru 10 persoane

Un taxi zburător care poate transporta 10 persoane a fost testat cu succes în China, conform informațiilor furnizate de Live Science.

Aeronava, dezvoltată de compania Fengfei Aviation, este un model eVTOL (decolare și aterizare verticală) și este considerată cea mai mare de acest tip care a finalizat un zbor de test.

Testul a avut loc în februarie la Baza de Operațiuni de Testare a Zborurilor Vehiculelor Aeriene Civile fără Pilot din Kunshan, provincia Jiangsu. În timpul zborului, aeronava V5000 a decolat în modul VTOL, a comutat în modul cu aripă fixă pentru un zbor scurt și apoi a revenit în modul VTOL pentru a ateriza în siguranță.

V5000 este disponibil în două variante: una pentru pasageri, denumită „Dragonul Cerului”, care poate transporta până la 10 pasageri, și o versiune alternativă numită V5000 Matrix, capabilă să transporte aproximativ o tonă de marfă. Ambele versiuni sunt construite în jurul unei aripi compuse de 20 de metri lățime și sunt echipate cu 20 de motoare de ridicare, oferind siguranță în cazul unei defecțiuni.

Producătorii au anunțat că aeronava are o versiune pur electrică cu o autonomie de 250 de kilometri și o alternativă hibridă care poate zbura până la 1.500 de kilometri. Deși nu există un termen fix pentru certificarea modelului V5000, testul reprezintă un pas important în dezvoltarea transportului aerian regional.

Mai multe companii explorează sistemele eVTOL pentru servicii comerciale de taxi, inclusiv Joby Aviation și EHang, care au semnat acorduri pentru operarea de taxiuri aeriene în diverse locații.