controale pe autostrada a1, la sibiu: zeci de șoferi sancționați pentru că nu purtau centura de siguranță / foto

Polițiștii din cadrul Biroul de Poliție Autostrada A1 Râmnicu Vâlcea – Deva au organizat o acțiune în cadrul campaniei europene ROADPOL – Seatbelt, cu scopul de a atrage atenția asupra importanței purtării centurii de siguranță.

Acțiunea s-a concentrat pe verificarea respectării regulilor de circulație și pe informarea șoferilor și pasagerilor despre riscurile majore la care se expun în cazul nerespectării acestora.

În cadrul misiunii, oamenii legii au aplicat 93 de sancțiuni, dintre care:

71 pentru nepurtarea centurii de siguranță (53 șoferi și 18 pasageri)

3 pentru folosirea telefonului mobil la volan

2 pentru ITP expirat

1 pentru oprire pe banda de urgență

16 pentru alte abateri rutiere

Totodată, au fost reținute 2 certificate de înmatriculare, iar polițiștii au verificat 81 de autovehicule.

Acțiunea are ca scop conștientizarea șoferilor și pasagerilor asupra faptului că centura de siguranță este un element esențial pentru siguranța în trafic.