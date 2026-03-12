cristina chiriac, respinsă de csm pentru funcția de procuror general al româniei

Secția pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis joi, 12 martie 2026, să respingă candidatura Cristinei Chiriac, actuala șefă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Iași, pentru funcția de Procuror General al României. Votul a fost de 5 la 1 împotriva sa, în urma audierii.

În aceeași ședință, șeful DNA, Marius Voineag, și actualul procuror general, Alex Florența, au obținut un vot indecis de 3-3, ceea ce obligă Secția să reia votul în ședințele următoare pentru a clarifica situația.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, este acum obligat de lege să organizeze un nou interviu la minister cu Cristina Chiriac, după avizul consultativ negativ primit. În urma acestui interviu, Marinescu poate decide să continue procedura prin transmiterea propunerii de numire către Președintele României sau să retragă propunerea, declanșând o nouă procedură de selecție în termen de 60 de zile.

În contrast, Codrin Miron, șeful DIICOT Timișoara, a fost avizat în unanimitate pentru conducerea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), în locul procurorului Alina Albu.