doi tineri prinși la taiat de arbori în pădure la brateiu. doar unul a fost reținut

Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi tăiat și furat arbori dintr-o pădure situată în extravilanul localității Brateiu, județul Sibiu.

Cazul a fost semnalat inițial în seara zilei de 4 martie, în jurul orei 22:00, când polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au fost sesizați telefonic prin 112 că doi tineri ar fi tăiat și sustras material lemnos dintr-o pădure din extravilanul localității Brateiu.

Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, în urma verificărilor, au identificat doi tineri, în vârstă de 22 și 17 ani, ambii domiciliați în Brateiu.

Din cercetări a rezultat că aceștia ar fi tăiat fără drept arbori din specia gorun, în cantitate de 1,46 metri cubi. Materialul lemnos a fost predat reprezentanților Ocolului Silvic Dumbrăveni.