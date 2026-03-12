Un tânăr în vârstă de 22 de ani a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi tăiat și furat arbori dintr-o pădure situată în extravilanul localității Brateiu, județul Sibiu.
Cazul a fost semnalat inițial în seara zilei de 4 martie, în jurul orei 22:00, când polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurală Mediaș au fost sesizați telefonic prin 112 că doi tineri ar fi tăiat și sustras material lemnos dintr-o pădure din extravilanul localității Brateiu.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și, în urma verificărilor, au identificat doi tineri, în vârstă de 22 și 17 ani, ambii domiciliați în Brateiu.
Din cercetări a rezultat că aceștia ar fi tăiat fără drept arbori din specia gorun, în cantitate de 1,46 metri cubi. Materialul lemnos a fost predat reprezentanților Ocolului Silvic Dumbrăveni.
Ultima oră
- Doi tineri prinși la taiat de arbori în pădure la Brateiu. Doar unul a fost reținut acum 2 minute
- Nou în învățământ: Profesorii și personalul auxiliar din școli evaluați psihiatric la fiecare 4 ani acum 41 de minute
- Artiști români de circ și spectacole stradale, invitați să se înscrie la adunarea generală Circostrada de la Sibiu, în cadrul FITS 2026 acum o oră
- Guvernul aprobă o nouă finanțare de 500 de milioane de euro pentru Autostrada Sibiu-Pitești acum o oră
- Tupeu maxim la volan, în Cartierul Arhitecților. Era să spulbere un pieton și a aruncat gunoaie pe geam: ,,Mi-a tăiat calea intenționat”/ video acum 2 ore