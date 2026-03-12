drumul „craterelor” podu olt – racovița. cj sibiu cere cnair să preia drumul sau să aloce bani

Tronsonul Podu Olt – Racovița al DJ 105G a ajuns, în opinia celor care îl tranzitează, un adevărat „câmp de cratere”, în ciuda restricțiilor de tonaj. În acest sens, Consiliul Județean Sibiu a cerut Ministerului Transporturilor, prin CNAIR, preluarea sectorului dintre Tălmaciu și Racovița sau alocarea de fonduri pentru reabilitare, însă fără răspuns până în prezent.

Consiliul Județean Sibiu susține că Drumul județean 105G este deteriorat din cauza traficului intens generat de organizările de șantier și transportul de materiale aferente lucrărilor la obiectivul de infrastructură națională și anume loturile 1, 2 și 3 ale autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș, fiind zile în care drumul este folosit de 200-300 de basculante sau alte mașini de mare tonaj, afectând starea acestuia.

DJ 105 G este în proprietatea Consiliul Județean Sibiu, mai puțin în zona barajului peste râul Olt, segment al cărui proprietar este Hidroelectrica SA, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

S-au făcut plombări la începutul lunii februarie

În ceea ce privește reparația sau moderenizarea acestuia vă putem spune că, în zilele de

04.02.2026, 05.02.2026 și 11.02.2026, au fost efectuate o serie de intervenții specifice sezonului rece, constând în plombarea cu mixtură asfaltică stocabilă a găurilor apărute în carosabil, lucrări de întreținere care s-au deteriorat rapid în special din cauza traficului greu și a condițiilor meteo.

De asemenea, în zilele de 20.02.2026 și 23.02.2026, s-a intervenit din nou pe același tronson de drum prin umplerea gropilor cu piatră concasată 0–31,5 mm.

După aprobarea bugetului, se va analiza posibilitatea disponibilizării de fonduri pentru

reabilitarea/modernizarea DJ 105G, iar în paralel se vor cauta soluții de finanțare pe fonduri europe.

Solicitare la Ministerul Transportului, fără răspuns

Mai mult decât atat, Consiliul Judetean Sibiu, a transmis o solicitare Ministerului

Transportului, în speță CNAIR, preluarea tronsonului de drum județean 105G de la Tălmaciu până la Racovița sau alocarea de fonduri către Consiliul Județean Sibiu pentru reabilitarea lui, pe perioada lucrărilor la autostrada Sibiu-Făgăraș. Până la data întocmirii prezentei adrese nu am primit răspuns.

Consiliul Județean Sibiu informează, de asemenea, că în cursul acestei luni va avea loc o întâlnire la care vor participa reprezentanți ai Consiliului Județean Sibiu, ai CNAIR, ai constructorului lucrărilor de execuție la autostradă, Inspectoratul Județean de Poliție precum și reprezentanți ai primăriilor, pentru găsirea celor mai bune soluții în ceea ce privește utilizarea drmului județean 105G.