escapadă de weekend în mărginimea sibiului: relaxare cu ciubăr și delicii tradiționale la pensiunea râu sadului

La doar 30 de kilometri de agitația urbană a Sibiului, acolo unde muntele începe să-și șoptească poveștile, se află o oază de liniște care pare desprinsă din cărțile poștale: Pensiunea Râu Sadului. Situată în pitorescul sat cu același nume, această destinație devine rapid refugiul preferat al turiștilor care caută autenticitate, aer curat și relaxare deplină într-un cadru natural deosebit.

Există locuri în România unde timpul pare să fi încetinit pentru a lăsa loc frumuseții brute a naturii. Așa este și la Râu Sadului, unde vizitatorii au parte de un peisaj montan autentic, dominat de verdele crud al pășunilor și surâsul hipnotic al apei. Este locul ideal pentru o escapadă în care grijile cotidiene sunt înlocuite de mirosul cetinei de brad și de plăcerea unei plimbări liniștite, unde ospitalitatea localnicilor și aerul tare de munte te fac să te simți, instantaneu, revitalizat. La Pensiunea Râu Sadului conceptul de „slow living” prinde viață, invitând turiștii să se bucure de simplitate, de mâncare bună și de liniștea absolută a crestelor.

Relaxare în inima naturii la Pensiunea Râu Sadului

Pensiunea Râu Sadului a fost concepută ca un spațiu al confortului absolut. Oaspeții sunt întâmpinați de 14 camere primitoare, amenajate cu un deosebit simț estetic și atenție la detalii. Toate unitățile de cazare sunt situate la etajul clădirii, dispun de băi proprii și sunt gândite să ofere acea intimitate prețioasă, departe de orice zgomot, garantând un somn odihnitor cu miros de brad.

Dincolo de pragul camerelor, pensiunea se transformă într-un adevărat paradis al relaxării. Grădina frumos amenajată și terasa cu o vedere impresionantă asupra crestelor montane sunt completate de o facilitate vedetă: un ciubăr tradițional. Acesta le oferă oaspeților ocazia de a se relaxa în apa caldă, sub cerul liber, transformând orice seară răcoroasă de munte într-o amintire memorabilă.

Pentru cei care își doresc o vacanță activă, facilitățile sunt la fel de impresionante. Un lac pitoresc, populat cu păstrăvi, îi așteaptă pe pasionații de pescuit. Oaspeții pot alege inclusiv o partidă de biliard, o competiție de tenis de masă sau pot să-și testeze precizia în zona de tragere cu arcul. Și cei mici au parte de distracție în locul de joacă modern.

De la tradiție la rafinament: ce mâncăm bun la Pensiunea Râu Sadului

Experiența la Râu Sadului nu ar fi completă fără răsfățul papilelor gustative, care are loc la parterul pensiunii, într-un restaurant unde ospitalitatea românească este la ea acasă. Atmosfera caldă și primitoare invită oaspeții să descopere un meniu variat, construit în jurul prospețimii și al gustului autentic.

Meniul restaurantului este o celebrare a diversității. Iubitorii de mâncare românească pot savura preparate clasice, gătite „ca la mama acasă”, în bucătărie fiind folosite ingrediente locale care păstrează esența satului transilvănean. Prospețimea preparatelor cu pește este garantată, devenind rapid vedeta meselor de prânz. De asemenea, preparatele din carne sunt gătite cu măiestrie, satisfăcând și cele mai pretențioase gusturi. Iar pentru cei care doresc o schimbare de peisaj culinar, meniul include și preparate internaționale celebre, pregătite cu aceeași rigoare și pasiune.

Și fiindcă orice masă copioasă se încheie cu un desert savuros, în meniul de la Pensiunea Râu Sadului găsiți papanași, clătite, plăcinte dulci și sărate, dar și înghețată.

Pachet special de Paște

Pentru cei care doresc să petreacă Paștele într-un cadru autentic, Pensiunea Râu Sadului a pregătit un sejur memorabil, între 10 și 13 aprilie, menit să reunească familia în inima naturii.

Sejurul începe vineri cu o cină primitoare ce oferă variante delicioase inclusiv pentru cei care urmează rânduiala postului. Sâmbăta este dedicată bucuriei și mișcării: după un prânz tradițional țărănesc, oaspeții sunt invitați la „Family Contest”, o competiție plină de viață ce include tir cu arcul, concursuri de pescuit și jocuri în aer liber, totul culminând cu premierea celor mai iscusite familii. Duminica Învierii este marcată de gustul ouălor roșii și al bucatelor tradiționale la micul dejun, urmate de un prânz festiv și o cină ce se încheie magic în jurul unui foc de tabără.

Acest pachet complet este disponibil la tariful de 1.950 lei de persoană în cameră dublă, copiii sub 6 ani beneficiind de gratuitate, iar cei între 6 și 14 ani de o reducere de 50%. Rezervarea locurilor poate fi asigurată prin achitarea unui avans de 30% din valoarea pachetului. Pentru detalii suplimentare, puteți cere oferta prin e-mail: office@rausadului.ro sau la tel: 0739843701 / 0372931140.

Așadar, fie că este vorba despre o vacanță în familie, un teambuilding sau o masă relaxată în mijlocul naturii, Pensiunea Râu Sadului oferă cadrul perfect pentru a redescoperi frumusețea Mărginimii.

Adresa pensiunii o regăsiți la acest link: https://goo.gl/maps/oGWWdWj4AZg3gurH6, iar pentru detalii suplimentare și rezervări puteți suna la numărul de telefon 0739 843 701 sau accesând site-ul și paginile de Facebook și Instagram.