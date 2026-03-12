guvernul aprobă o nouă finanțare de 500 de milioane de euro pentru autostrada sibiu-pitești

În ședința de Guvern de joi, 12 martie, Executivul va discuta mai multe proiecte majore, printre care un acord cu Republica Moldova, finanțarea autostrăzii Sibiu-Pitești și modificări ale legislației privind jocurile de noroc.

Guvernul va adopta un proiect de lege pentru aprobarea Contractului de finanțare – Autostrada A1 Cofinanțare aferentă fondurilor de coeziune ale UE B – semnat între România și Banca Europeană de Investiții la București, pe 15 ianuarie 2026, și la Luxemburg, pe 19 ianuarie 2026.

Conform expunerii de motive, proiectul de autostradă va fi finalizat în 2028, iar împrumutul poate fi tras în maxim 10 tranșe de cel puțin 50 milioane euro fiecare, acoperind până la 50% din costul total. Cheltuielile cu TVA și exproprierile nu sunt eligibile.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat cel de-al doilea contract de finanțare cu BEI, în valoare de 500 milioane euro, după primul contract semnat în octombrie 2025. Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 5,5 miliarde euro.

Autostrada Sibiu-Pitești, prima care traversează Munții Carpați, este inclusă în Rețeaua Transeuropeană de Transport (TEN-T) și va contribui la reducerea timpului de călătorie, creșterea siguranței rutiere și stimularea dezvoltării economice regionale.

Lotul 4 Tigveni – Curtea de Argeș

Unul dintre loturile autostrăzii este deja gata în proporție de aproximativ 90% și se estimează că va fi dat în circulație în cursul anului 2026. Aceasta va permite deja o fluidizare a traficului pe sectorul respectiv și va reprezenta un pas important înainte de finalizarea întregului proiect.

Lotul 4 Tigveni – Curtea de Argeș, lung de aproape 10 kilometri, include primul tunel veritabil de autostradă din România și ar putea fi deschis circulației încă din această vară, înainte de termenul contractual de anul viitor.

Acest proiect, cu o valoare de 1,678 miliarde de lei (fără TVA), este finanțat prin Programul Transport 2021 – 2027.

