guvernul mărește salariul minim la 4.325 lei de la 1 iulie 2026

Guvernul României a adoptat joi, 12 martie 2026, o hotărâre prin care salariul minim brut pe economie va fi majorat la 4.325 lei lunar, începând cu 1 iulie 2026. Această decizie va afecta aproximativ 1,7 milioane de angajați, conform declarațiilor ministrului Muncii, Petre Florin Manole.

Impact economic și social

Potrivit ministrului, această măsură va aduce venituri suplimentare la bugetul de stat de peste jumătate de miliard de lei. Manole a subliniat că decizia a fost blocată anterior în mod nejustificat, dar acum a fost deblocată și implementată conform promisiunilor făcute de Partidul Social-Democrat.

Conform proiectului de Hotărâre de Guvern, salariul minim va fi stabilit la 4.325 lei lunar pentru un program normal de lucru de 166,667 ore pe lună, ceea ce echivalează cu 25,949 lei pe oră. Anterior, salariul minim fusese stabilit la 4.050 lei lunar pentru 165,334 ore pe lună, adică 24,496 lei pe oră.

Manole a declarat că această majorare este o măsură importantă pentru cei care muncesc cinstit și corect în România. El a subliniat că Partidul Social-Democrat a susținut această inițiativă încă de anul trecut, iar acum a reușit să o implementeze.