Handbalistele de la Măgura Cisnădie au pierdut la scor primul joc din deplasare din play-off-ul de promovare din Divizia A, la Sfântu Gheorghe, 18-27 cu Sepsi SIC.
În al doilea joc din play-off-ul de promovare al Diviziei A, Cisnădia a ținut pasul la Sf. Gheorghe doar până în minutul 11, când Sepsi conducea la limită, cu 6-5.
În condițiile în care atacul Măgurii nu a mers deloc, covăsnencele s-au distanțat până la pauză și au intrat la cabine cu un avantaj clar: 16-9.
Cu un portar în mare formă, Sepsi a controlat și repriza secundă și a ținut distanța de Măgura pe tot parcursul ei, fără emoții. Astfel, echipa din Sf. Gheorghe s-a impus categoric, cu 27-18.
Cumulând și punctajul cu care a intrat în play-off, Măgura are 5 puncte din 6 jocuri și își reduce șansele de a prinde locurile 3-4, care duc la barajele de promovare.
MĂGURA: Tunariu, Dumitriu – Bujor 6, An. Dina 4, Onofrei 2, Postolache 2, Tâmplaru 2, Macovei 1, Tomescu 1, Blejusca. Antrenor: A. Weber
Ultima oră
- Înfrângere grea pentru Măgura în play-off-ul Diviziei A. Cisnădia se îndepărtează de ”barajele” de promovare / video acum 3 minute
- Un afterschool cu suflet în Sibiu: sprijin la teme, creativitate și dezvoltare personală la Afterjoy Education / foto video acum 4 minute
- Escapadă de weekend în Mărginimea Sibiului: Relaxare cu ciubăr și delicii tradiționale la Pensiunea Râu Sadului acum 44 de minute
- Statul român returnează transportatorilor 85 de bani pe litrul de motorină: măsura se actualizează trimestrial acum 50 de minute
- Antrenorul lui ACS Mediaș optimist pentru derbyul de vineri cu Inter: ”Vrem maxim, ne apropiem de play-off” acum 56 de minute