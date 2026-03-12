joint la cisnădie. ce a testat pe teren isu sibiu / foto video

În cursul zilei de joi, 12 martie, începând cu ora 12:30, în Cisnădie s-a desfășurat un exercițiu combinat de tip JOINT, având ca scop testarea modului de reacție și cooperare în cazul producerii unui incendiu de pădure la liziera orașului.

Exercițiul a simulat situația în care flăcările ar putea să se extindă către fondul forestier și gospodăriile din apropiere, vizând pregătirea efectivelor, verificarea procedurilor operaționale și coordonarea intervenției între instituțiile participante.

“Astăzi, 12.03.2026, începând cu ora 12:30, în orașul Cisnădie s-a desfășurat un exercițiu combinat de tip JOINT, având ca temă gestionarea unei situații de urgență generate de producerea unui incendiu de pădure la liziera acesteia, cu risc de extindere către fondul forestier și gospodăriile din apropiere” a postat pe Facebook, Primăria orașului Cisnădie

Scopul exercițiului a fost:

verificarea modului de cooperare între instituțiile participante;

testarea procedurilor operaționale de intervenție;

verificarea mijloacelor de alarmare și intervenție;

pregătirea efectivelor pentru gestionarea eficientă a unor situații reale de urgență.

La activitate au participat structurile:

ISU Sibiu

Primăria orașului Cisnădie

Poliția Locală Cisnădie

SVSU Cisnădie

Regia Publică Locală Ocolul Silvic Valea Sadului RA

Pe parcursul exercițiului, au fost simulate acțiuni de alarmare, mobilizare a forțelor, limitare și stingere a incendiului, precum și coordoonarea intervenției între instituțiile implicate.

Exercițiul a urmărit îmbunătățirea capacității de răspuns în situații reale de urgență și consolidarea cooperării între structurile participante, pregătind astfel comunitatea și autoritățile pentru situații critice.

