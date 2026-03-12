leul s-a depreciat, joi, în raport cu euro şi dolarul american

Comparativ cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană fiind cotată la 4,4079 lei, în urcare cu 1,92 bani (+0,43%), comparativ cu miercuri, când s-a situat la 4,3887 lei. Moneda naţională s-a depreciat şi în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,6447 lei, în creştere cu 0,70 bani (+0,12%) faţă de 5,6377 lei, cotaţia anterioară. Gramul de aur s-a scumpit joi până la valoarea de 734,4528 lei, de la 732,3520 lei, în şedinţa precedentă.
