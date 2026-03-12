leurda, vedeta primăverii în piața cibin. comerciantele împart și rețete pentru spanac și verdețuri/ foto

Verdețurile de primăvară au umplut tarabele din Piața Cibin din Sibiu. Leurda, spanacul și urzicile se numără printre produsele de sezon care își așteaptă clienții pe tarabele comercianților.

Au apărut primele verdețuri de primăvară în Piața Cibin, iar comercianții sunt pregătiți cu oferte pentru sibienii care doresc să cumpere ceapă verde, ridichii sau urzici proaspete. Prețurile verdețurilor sunt aceleași ca și anul trecut.

Silvia, o comerciantă care aduce leurdă din zona Mediașului, spune că munca de cules nu este deloc ușoară, dar că încearcă să păstreze prețurile accesibile pentru cumpărători. „De la Mediaș o aducem, din pădure. Mai târziu va fi și mai multă. Acum o rupem cu mâna sau o tăiem cu cuțitul, dar e greu de adunat. Acum se mai vinde, deși oamenii nu prea au bani. Cam toată lumea o dă cu doi lei legătura, trei la zece lei sau la cinci lei”, spune Silvia.

Leurda poate fi preparată în mai multe feluri. „Se face ciorbiță, ca pe salată, scăzută ca spanacul sau se mănâncă salată lângă mâncare, cu brânză sau cu slănină. Se face foarte ușor”, explică ea.

La câteva tarabe distanță, Ioana, venită din județul Olt, și-a umplut masa cu legume proaspete de primăvară: salată verde, ceapă verde, spanac, ridichi și arpagic. „Avem salată, ceapă verde, spanac, ridichi, arpagic. De toate pentru primăvară”, spune comercian­ta.

„Oamenii se uită și la ultimul bănuț”

Totuși, vânzările nu sunt la fel de bune ca în alți ani. „Să știți că e cam slăbuț. Oamenii se uită și la ultimul bănuț. Toate sunt scumpe, iar lumea nu prea mai are bani. Noi avem aceleași prețuri de ani de zile, nu le-am mărit. Dacă le-am crește, n-am mai putea vinde”, spune Ioana.

Prețurile rămân, totuși, accesibile, iar uneori se mai și negociază. „Ridichiile sunt cinci lei legătura, dar sunt șapte–opt ridichi. Ceapa verde e două legături la cinci lei, spanacul 15 lei, iar salata 4–5 lei. Mai negociem cu omul”, adaugă ea.

Rețetă de spanac, direct de la piață

Mioara, care aduce spanac în Piața Cibin tocmai din județul Vaslui, spune că rețeta clasică de spanac scăzut este simplă și gustoasă. „Îl spălați bine și îl opăriți. După ce l-ați opărit, îl tocați mărunt. Faceți o prăjeală din ceapă și usturoi, cu foarte puțină făină. Când sunt gata ceapa și usturoiul, puneți puțin lapte, apoi adăugați spanacul și amestecați până dă în clocot”, explică Mioara.

Nici gătirea urzicilor nu este dificilă. “Urzicile se pot face de post sau de dulce cu carne, cu ouă, cu lapte depinde de fiecare. Leurda se poate folosi și la urzici și la spanac pentru că e un fel de usturoi. ”, adaugă Maria, o altă comerciantă.

O pungă cu urzici costă 10 lei, 3 legături de leurdă se vând cu 10 lei, doău legături de ceapă verde se vând cu 5 lei, însă comerciantele mai fac și reduceri.