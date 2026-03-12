nou în învățământ: profesorii și personalul auxiliar din școli evaluați psihiatric la fiecare 4 ani

Un nou ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și Cercetării stabilește reguli clare pentru evaluarea medicală a personalului din învățământul preuniversitar.
Astfel, toți profesorii, personalul didactic auxiliar și administrativ vor fi supuși evaluării psihice cel puțin o dată la patru ani sau ori de câte ori unitatea de învățământ ridică suspiciuni privind comportamentul unui angajat.
Principalele prevederi ale ordinului
- Evaluarea psihică se adaugă controalelor medicale anuale realizate de medicul de Medicina Muncii.
- În cazul apariției modificărilor psihocomportamentale, școala poate solicita o reevaluare prin decizia consiliului de administrație, la sesizarea personalului implicat în procesul educațional.
- Evaluarea psihică se realizează în unități sanitare autorizate, de către medici specialiști în psihiatrie, la solicitarea medicului de medicina muncii.
Contestarea rezultatelor evaluării
Potrivit EduPedu, angajații care consideră că evaluarea a fost incorectă pot solicita reevaluarea în termen de 7 zile, printr-o comisie județeană formată din medici psihiatri, psihologi și un medic de medicina muncii. Costurile acestei reevaluări vor fi suportate de personalul evaluat.
Refuzul evaluării – abatere disciplinară gravă
Ordinul prevede expres că refuzul de a se prezenta la controalele medicale constituie abatere disciplinară gravă, putând avea consecințe serioase asupra statutului profesional al angajatului.
Contraindicații pentru funcțiile didactice
Ordinul include și o listă detaliată cu afecțiuni care pot împiedica ocuparea unei funcții didactice, printre care:
Boli ale aparatului respirator
- Tuberculoza pulmonară activă – Inapt până la vindecare
Tulburări psihice și de comportament
- Tulburări psihice organice – Inapt
- Tulburări psihice și de comportament induse de consumul de alcool și substanțe psihoactive – Inapt
- Schizofrenie, tulburări schizo-afective și delirante – Inapt
- Tulburări afective bipolare – Inapt
- Tulburări depresive – forme severe – Inapt până la remisie
- Tulburări fobic/anxioase – forme severe – Inapt până la remisie
- Tulburări obsesiv-compulsive – forme severe – Inapt până la remisie
- Tulburări disociative – Inapt
- Tulburări de personalitate – Inapt
Boli ORL
- Diplegie recurentială (paralizia corzilor vocale în abducție sau adducție) – Inapt
- Laringectomie totală cu traheostom permanent și lipsa erigmofonației/butonului fonator – Inapt
- Afectarea semnificativă a capacității fonatorii (rinolalie deschisă, disfonii și distonii laringiene irecuperabile) – Inapt
- Stare de traheostomie permanentă, cu afectarea fonatiei și fără posibilitatea unei protezări adecvate – Inapt
IV. Boli oftalmologice
- Diplopie – Inapt
V. Boli ale sistemului nervos
- Epilepsie rezistentă la tratament – Inapt
- Afazie și disartrie – Inapt
Context legislativ
Procedura de evaluare a fost actualizată în acord cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, asigurând o monitorizare periodică a stării psihice și medicale a personalului didactic, fără a înlocui controlul anual de aptitudine în muncă.
Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 187/11.III.2026 și intră în vigoare imediat.
