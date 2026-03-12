nou în învățământ: profesorii și personalul auxiliar din școli evaluați psihiatric la fiecare 4 ani
Un nou ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și Cercetării stabilește reguli clare pentru evaluarea medicală a personalului din învățământul preuniversitar.

Astfel, toți profesorii, personalul didactic auxiliar și administrativ vor fi supuși evaluării psihice cel puțin o dată la patru ani sau ori de câte ori unitatea de învățământ ridică suspiciuni privind comportamentul unui angajat.

Principalele prevederi ale ordinului

  • Evaluarea psihică se adaugă controalelor medicale anuale realizate de medicul de Medicina Muncii.
  • În cazul apariției modificărilor psihocomportamentale, școala poate solicita o reevaluare prin decizia consiliului de administrație, la sesizarea personalului implicat în procesul educațional.
  • Evaluarea psihică se realizează în unități sanitare autorizate, de către medici specialiști în psihiatrie, la solicitarea medicului de medicina muncii.

Contestarea rezultatelor evaluării

Potrivit EduPedu, angajații care consideră că evaluarea a fost incorectă pot solicita reevaluarea în termen de 7 zile, printr-o comisie județeană formată din medici psihiatri, psihologi și un medic de medicina muncii. Costurile acestei reevaluări vor fi suportate de personalul evaluat.

Refuzul evaluării – abatere disciplinară gravă

Ordinul prevede expres că refuzul de a se prezenta la controalele medicale constituie abatere disciplinară gravă, putând avea consecințe serioase asupra statutului profesional al angajatului.

Contraindicații pentru funcțiile didactice

Ordinul include și o listă detaliată cu afecțiuni care pot împiedica ocuparea unei funcții didactice, printre care:

Boli ale aparatului respirator

  1. Tuberculoza pulmonară activă – Inapt până la vindecare

Tulburări psihice și de comportament

  1. Tulburări psihice organice – Inapt
  2. Tulburări psihice și de comportament induse de consumul de alcool și substanțe psihoactive – Inapt
  3. Schizofrenie, tulburări schizo-afective și delirante – Inapt
  4. Tulburări afective bipolare – Inapt
  5. Tulburări depresive – forme severe – Inapt până la remisie
  6. Tulburări fobic/anxioase – forme severe – Inapt până la remisie
  7. Tulburări obsesiv-compulsive – forme severe – Inapt până la remisie
  8. Tulburări disociative – Inapt
  9. Tulburări de personalitate – Inapt

Boli ORL

  1. Diplegie recurentială (paralizia corzilor vocale în abducție sau adducție) – Inapt
  2. Laringectomie totală cu traheostom permanent și lipsa erigmofonației/butonului fonator – Inapt
  3. Afectarea semnificativă a capacității fonatorii (rinolalie deschisă, disfonii și distonii laringiene irecuperabile) – Inapt
  4. Stare de traheostomie permanentă, cu afectarea fonatiei și fără posibilitatea unei protezări adecvate – Inapt

IV. Boli oftalmologice

  1. Diplopie – Inapt

V. Boli ale sistemului nervos

  1. Epilepsie rezistentă la tratament – Inapt
  2. Afazie și disartrie – Inapt

Context legislativ

Procedura de evaluare a fost actualizată în acord cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, asigurând o monitorizare periodică a stării psihice și medicale a personalului didactic, fără a înlocui controlul anual de aptitudine în muncă.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 187/11.III.2026 și intră în vigoare imediat.

