nou în învățământ: profesorii și personalul auxiliar din școli evaluați psihiatric la fiecare 4 ani

Un nou ordin comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Educației și Cercetării stabilește reguli clare pentru evaluarea medicală a personalului din învățământul preuniversitar.

Astfel, toți profesorii, personalul didactic auxiliar și administrativ vor fi supuși evaluării psihice cel puțin o dată la patru ani sau ori de câte ori unitatea de învățământ ridică suspiciuni privind comportamentul unui angajat.

Principalele prevederi ale ordinului

Evaluarea psihică se adaugă controalelor medicale anuale realizate de medicul de Medicina Muncii.

În cazul apariției modificărilor psihocomportamentale, școala poate solicita o reevaluare prin decizia consiliului de administrație, la sesizarea personalului implicat în procesul educațional.

Evaluarea psihică se realizează în unități sanitare autorizate, de către medici specialiști în psihiatrie, la solicitarea medicului de medicina muncii.

Contestarea rezultatelor evaluării

Potrivit EduPedu, angajații care consideră că evaluarea a fost incorectă pot solicita reevaluarea în termen de 7 zile, printr-o comisie județeană formată din medici psihiatri, psihologi și un medic de medicina muncii. Costurile acestei reevaluări vor fi suportate de personalul evaluat.

Refuzul evaluării – abatere disciplinară gravă

Ordinul prevede expres că refuzul de a se prezenta la controalele medicale constituie abatere disciplinară gravă, putând avea consecințe serioase asupra statutului profesional al angajatului.

Contraindicații pentru funcțiile didactice

Ordinul include și o listă detaliată cu afecțiuni care pot împiedica ocuparea unei funcții didactice, printre care:

Boli ale aparatului respirator

Tuberculoza pulmonară activă – Inapt până la vindecare

Tulburări psihice și de comportament

Tulburări psihice organice – Inapt Tulburări psihice și de comportament induse de consumul de alcool și substanțe psihoactive – Inapt Schizofrenie, tulburări schizo-afective și delirante – Inapt Tulburări afective bipolare – Inapt Tulburări depresive – forme severe – Inapt până la remisie Tulburări fobic/anxioase – forme severe – Inapt până la remisie Tulburări obsesiv-compulsive – forme severe – Inapt până la remisie Tulburări disociative – Inapt Tulburări de personalitate – Inapt

Boli ORL

Diplegie recurentială (paralizia corzilor vocale în abducție sau adducție) – Inapt Laringectomie totală cu traheostom permanent și lipsa erigmofonației/butonului fonator – Inapt Afectarea semnificativă a capacității fonatorii (rinolalie deschisă, disfonii și distonii laringiene irecuperabile) – Inapt Stare de traheostomie permanentă, cu afectarea fonatiei și fără posibilitatea unei protezări adecvate – Inapt

IV. Boli oftalmologice

Diplopie – Inapt

V. Boli ale sistemului nervos

Epilepsie rezistentă la tratament – Inapt Afazie și disartrie – Inapt

Context legislativ

Procedura de evaluare a fost actualizată în acord cu Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, asigurând o monitorizare periodică a stării psihice și medicale a personalului didactic, fără a înlocui controlul anual de aptitudine în muncă.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 187/11.III.2026 și intră în vigoare imediat.