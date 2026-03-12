noua grădiniță de pe strada podului din sibiu: lucrările avansează rapid

Lucrările la noua grădiniță de pe strada Podului din Sibiu continuă să avanseze, anunță Primăria Sibiu. Până în prezent, la clădirea existentă, a fost înlocuită învelitoarea, au fost îndepărtate pardoselile și instalațiile vechi, iar placa la subsol a fost turnată.

În ceea ce privește noile corpuri de clădire, lucrările la fundații au fost finalizate, iar placa pe sol a fost turnată. În prezent, se finalizează lucrările de zidărie și urmează să fie turnați stâlpii la construcțiile noi. De asemenea, se lucrează la instalațiile sanitare și termice.

Noua grădiniță va oferi 58 de locuri pentru copiii din Sibiu, contribuind astfel la creșterea capacității educaționale a orașului.