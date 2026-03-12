Lucrările la noua grădiniță de pe strada Podului din Sibiu continuă să avanseze, anunță Primăria Sibiu. Până în prezent, la clădirea existentă, a fost înlocuită învelitoarea, au fost îndepărtate pardoselile și instalațiile vechi, iar placa la subsol a fost turnată.
În ceea ce privește noile corpuri de clădire, lucrările la fundații au fost finalizate, iar placa pe sol a fost turnată. În prezent, se finalizează lucrările de zidărie și urmează să fie turnați stâlpii la construcțiile noi. De asemenea, se lucrează la instalațiile sanitare și termice.
Noua grădiniță va oferi 58 de locuri pentru copiii din Sibiu, contribuind astfel la creșterea capacității educaționale a orașului.
Ultima oră
- Cristina Chiriac, respinsă de CSM pentru funcția de Procuror General al României acum 6 minute
- Noua grădiniță de pe strada Podului din Sibiu: Lucrările avansează rapid acum 10 minute
- Leul s-a depreciat, joi, în raport cu euro şi dolarul american acum 17 minute
- Progres de 12% pe lotul 3 Cornetu – Tigveni al autostrăzii Sibiu-Pitești: sunt mobilizați 1.500 de muncitori / video acum 18 minute
- China testează cu succes un taxi zburător pentru 10 persoane acum 27 de minute