o firmă din sibiu reduce bonurile angajaților la 5 lei. salariat: „ce poți cumpăra de banii ăștia?

Angajații unei companii multinaționale cu sediul în Centrul de Afaceri din Sibiu traversează o perioadă de incertitudine și frustrare după ce conducerea a decis tăierea drastică a beneficiilor extrasalariale. Valoarea bonurilor de masă a fost prăbușită de la 25 de lei la doar 5 lei pe zi, o măsură care, deși legală, este catalogată de personal drept o ofensă la adresa demnității lor.

„Mai demn era să nu ne dea nimic”

Vestea a venit prin intermediul unui e-mail trimis în cursul zilei de miercuri, în care dificultățile financiare ale firmei au fost folosite drept justificare pentru această tăiere de 80% a valorii tichetelor. O angajată a companiei Teleperformance, cu o vechime de 6 ani în cadrul firmei, și-a exprimat indignarea.

„O companie din Sibiu a decis reducerea bonurilor de masă de la oricum penibilă sumă de 25 de lei, la 5 lei. Cum se presupune că poate o persoană să trăiască din 5 lei pe zi la lucru? Ce mai poți cumpăra de 5 lei? Era mai demn să nu mai dea nimic decât să ne ofere 5 lei ca la ultimii cerșetori”, a spus, pentru Ora de Sibiu, o angajată.

Reacția salariaților este una de neputință, mai ales că justificările administrative nu par să țină cont de costul actual al vieții: „Ieri (n.red.: 11 martie) am primit veștile. Ni s-a dat un mail în care ne-au anunțat că bonurile de masă vor fi modificate. Ne-au zis că firma trece prin momente dificile. Nu înțeleg de ce asta e problema noastră. Să ne dai bonuri de 5 lei e de-a dreptul jignitor”.

Piața muncii blochează reorientarea profesională

Deși situația este tensionată, mulți dintre cei afectați se simt captivi în actualele posturi din cauza lipsei de alternative pe piața locală. Aceeași angajată, care a preferat să rămână anonimă, subliniază că găsirea unui alt loc de muncă în prezent este un proces extrem de dificil.

„Nu ai unde să îți mai găsești de lucru. De când am primit vestea am început să îmi caut, dar nu există altă variantă. Salariul nu este nici el mulțumitor, dar acum, cu bonuri mai mici, traiul este mult mai greu”, a spus aceasta.

Impactul deciziei nu se limitează doar la Sibiu. Deoarece compania are sedii în mai multe orașe, valul de nemulțumire s-a transformat deja în acțiuni de protest în alte locații, precum Brașovul. La Sibiu, însă, organizarea unei forme de protest este îngreunată: „La noi nu se pune problema de așa ceva, fiindcă suntem foarte puțini oameni fizic la birou. Cei mai mulți dintre colegi lucrează remote. La Brașov au protestat. Nu știu dacă ne poate ajuta cineva în această situație”.