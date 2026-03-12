obiectiv schimbat la fc hermannstadt. dorinel munteanu: “nu ne gândim la locul 12”/video

După două victorii consecutive în Superliga, FC Hermannstadt a prins aripi înaintea play-out-ului și speră să adune puncte și vineri, la Arad, cu UTA.

În deschiderea play-out-ului, UTA și FC Hermannstadt se înfruntă vineri, de la ora 17.30, la Arad. Sibienii încep de pe penultimul loc, cu doar 12 puncte și au mare nevoie de un rezultat pozitiv. UTA stă destul de liniștită, având 22 de puncte, fără grijile retrogradării.

Dorinel Munteanu anunță că obiectivul echipei în play-out este salvarea directă. ”Plecăm cu încredere, din start nu plecăm cu gândul de a ne agăța de locul 12, ci de a urca cât mai sus în play-out. Sigur, pentru multă lume poate nu este normal ce spun, dar eu am foarte mare încredere în echipă, în jucători, în concentrarea lor. Au demonstrat că pot să joace un fotbal de bună calitate. UTA e o echipă care s-a bătut la play-off, foarte bună, cu jucători valoroși, cu un antrenor valoros, dar și noi avem șansa noastră, vrem să o fructificăm la maximum” a anunțat Dorinel Munteanu.

Bulgarul Ivanov este suspendat, iar Diogo nu mai intră în calculele conducerii după ce a refuzat rezilierea în iarnă. Marea surpriză ar putea fi revenirea lui Balaure, care ar putea face deplasarea cu echipa la Arad.

”Totul se joacă”

Tehnicianul lui FC Hermannstadt spune că echipa sa arată din ce în ce mai bine, chiar dacă nu a reușit să schimbe tot ce își propusese inițial.

”Schimbările nu se pot realiza de pe o zi pe alta. Mi-am propus să schimb foarte multe la echipă, nu știu cât am reușit, dar important este că în ultimele jocuri echipa a arătat din ce în ce mai bine și sunt convins că echipa va arăta și în acest început de play-out foarte bine. Obiectivul nostru nu este locul 12 sau locul de baraj, ci să urcăm cât mai sus în clasament. S-au înjumătățit punctele, diferența nu mai este foarte ca să ia mințile jucătorilor, totul se joacă. Mi-aș dori să joace pe teren” a mai punctat ”Neamțul”.

Echipă probabilă FC Hermannstadt: Lazar – Căpușă, Karo, Chorbadzhiyski, Ciobotaru (Luca) – Albu, Zargary, Florescu – Neguț, Chițu, Politic.