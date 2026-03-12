paște la munte, aproape de sibiu: pachete all inclusive la carpentiere arena pentru familii și cupluri



Sărbătorește Paștele într-un cadru deosebit, la aproape 1000 de metri altitudine, în Mărginimea Sibiului. La doar 25 de minute de Sibiu, pe drumul spre Păltiniș, Carpentiere Arena Hotel & SPA pregătește pentru 2026 o ofertă specială care îmbină tradițiile transilvănene cu relaxarea într-un complex modern.

Pachetul de Paște este gândit ca o experiență completă, în care oaspeții se pot bucura de gastronomie locală, aer curat de munte și facilități premium de relaxare. În 2026, Paștele catolic va fi sărbătorit pe 5 aprilie, iar Paștele ortodox pe 12 aprilie, iar hotelul îi așteaptă pe turiști cu un sejur dedicat sărbătorilor pascale.

Oferta specială de Paște All Inclusive la Carpentiere Arena include un sejur de 3-4 nopți, în perioada 10–14 aprilie, cu mese festive, Open Bar, program artistic și acces complet la SPA-ul exterior, fără griji și fără program impus.

DETALII DESPRE SEJURUL DE PAȘTE SE GĂSESC AICI

Mese festive „à la carte”, incluse în pachetul All Inclusive

Oferta specială de Paște include cazare în camere și apartamente premium, cu facilități de hotel de patru stele. Mesele sunt servite „à la carte” și includ preparate tradiționale din Mărginimea Sibiului, realizate din ingrediente locale.

Punctul central al sejurului îl reprezintă masa festivă de Paște, unde oaspeții vor găsi preparate specifice precum miel la ceaun, drob tradițional, cozonac de casă și alte specialități pregătite după rețete locale.

Pe lângă experiența gastronomică, turiștii au acces la zona SPA în aer liber a complexului. Aceasta include două piscine exterioare încălzite la 34–38 de grade Celsius, dintre care una este infinity cu perete de sticlă, trei tipuri de saună, respectiv finlandeză, cu aburi și cu perete din sare himalayană, dar jacuzzi cu cromoterapie și un ciubăr tradițional din lemn. Toate facilitățile sunt disponibile pe tot parcursul anului.

Romantic Escape, ofert specială petru cupluri

Pentru cuplurile care își doresc o escapadă romantică de sărbători, hotelul propune pachetul Romantic Escape, o experiență dedicată relaxării în doi.

Pe lângă facilitățile standard incluse în pachetul de Paște, cuplurile pot avea parte de surprize romantice, momente speciale și mai multă intimitate într-un cadru natural liniștit. Serile pot fi petrecute pe terasa cu vedere spre munți sau într-un jacuzzi privat, într-o atmosferă relaxantă, departe de agitația orașului.

Family Fun Deal, oferta specială de Paște pentru familii

Oferta este potrivită și pentru familiile cu copii, prin pachetul Family Fun Deal, conceput pentru ca atât adulții, cât și cei mici să se bucure de vacanță.

Copiii au la dispoziție un loc de joacă exterior, cu leagăne și tobogane, situat în apropierea terasei restaurantului. În același timp, piscinele încălzite pot fi folosite în orice perioadă a anului, inclusiv primăvara, când temperatura apei este menținută constant între 34 și 38 de grade.

Meniul de Paște este adaptat și pentru cei mici, iar familiile pot profita și de atracțiile din zonă. Printre acestea se numără drumețiile ușoare prin pădure, vizita la Grădina Zoologică din Sibiu sau o excursie la stațiunea Păltiniș, aflată la doar câteva minute distanță.

Aproape de natură, Carpentiere Arena este ideal pentru sărbătorile pascale

Carpentiere Arena este situat pe Strada Valea Stezii nr. 1, în Rășinari, într-o zonă montană liniștită din Mărginimea Sibiului. Din centrul Sibiului se ajunge în aproximativ 25 de minute.

Primăvara, natura din zonă începe să se trezească la viață, iar aerul curat de munte și liniștea pădurilor creează cadrul ideal pentru câteva zile de relaxare. În același timp, tradițiile pascale din Mărginimea Sibiului – ouăle roșii, cozonacul de casă și preparatele din miel – rămân o parte importantă a experienței culinare oferite oaspeților.

10% reducere pentru rezervările directe

Cei care vor să petreacă o vacanță în Mărginimea Sibiului sunt așteptați la Carpentiere Arena. Cazarea dispune de 24 de camere de lux, spațioase, elegante și cu dotări de excepție. Fii la curent cu noutățile urmărind paginile de Facebook și Instagram.

Perioada Paștelui este una dintre cele mai căutate din an, iar locurile se ocupă rapid. Cei interesați pot face rezervări telefonic la +40 740 053 350, prin email la receptie@carpentiere-arena.ro sau direct pe site-ul hotelului.

Rezervările realizate direct pe site beneficiază de o reducere de 10% față de platformele de rezervări online, reprezentând cel mai bun preț pentru un sejur de Paște la munte.