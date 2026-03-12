pedofilul care a înființat o asociație pentru copii cu dizabilități, fugărit de justițiarul de berceni prin sibiu / video

Un bărbat din Mediaș, condamnat de mai multe ori pentru acte sexuale cu minori, trimis în judecată de curând pentru pornografie infantilă, a fost fugărit pe străzile Sibiului de Justițiarul de Berceni.

Fugărit de Justițiarul de Berceni

Individul, pe nume Robert Magyara, originar din Mediaș, a fost trimis în judecată, la mijlocul lunii februarie, de către DIICOT Sibiu, pentru pornografie infantilă.

În cursul zilei de miercuri, el a fost prezentat judecătorilor Tribunalului Sibiu. Acolo l-a așteptat Alexandru Constandachi, cunoscut în mediul online drept Justițiarul de Berceni.

Potrivit imaginilor publicate pe contul său de Instagram, acesta l-a fugărit pe străzile Sibiului pe Magyara, care într-un final s-a refugiat într-un magazin.

Trimis în judecată pentru pornografie infantilă

Robert Magyara, un bărbat de 45 de ani, originar din Mediaș, a fost condamnat în repetate rânduri pentru acte sexuale cu minori, trafic cu minori și pornografie infantilă. Cu toate acestea, el a primit acceptul statului român să înființeze, în anul 2021, o asociație pentru copii cu dizabilități, potrivit unei investigații realizate de Recorder.

Certificatul de înființare a acestei asociații a fost emis de Judecătoria Mediaș în același an în care Robert Magyara era înscris în Registrul Național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale, un sistem informatic al Poliției Române care tocmai fusese inaugurat. În 2024, el a cerut să fie reabilitat juridic și să fie scos din acest registru, iar cererile lui au fost acceptate.

Magyara a comis însă noi infracțiuni sexuale, iar în 19 februarie 2026, a fost trimis în judecată, pentru pornografie infantilă, sub control judiciar.