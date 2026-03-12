polițiștii au discutat despre combaterea violenței cu aproape 500 de elevi din agnita: controale și în jurul școlilor / foto

Polițiștii din cadrul I.P.J. Sibiu au derulat ieri, 11 martie, noi acțiuni preventive în școlile din Agnita, vizând creșterea siguranței în interiorul unităților de învățământ și în zonele adiacente acestora.

Au fost organizate 18 activități informativ-preventive, la care au participat 489 de elevi și cadre didactice, axate pe prevenirea faptelor antisociale și identificarea elevilor cu comportamente de risc, fie victimal, fie infracțional.

Polițiștii au intervenit și în zonele din jurul școlilor pentru a preveni comercializarea către minori a tutunului, alcoolului și băuturilor energizante, verificând operatorii economici care ar încălca legislația.

În cadrul acțiunilor au fost:

legitimate 67 de persoane;

verificate 12 societăți comerciale;

controlate 41 de autovehicule.

În urma intervențiilor au fost aplicate 8 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 300 de lei, și constatate 2 infracțiuni de natură economică.

Astfel de activități vor continua în orașele din județul Sibiu, cu scopul de a crește siguranța elevilor și de a-i responsabiliza, prin informarea lor asupra efectelor nocive ale violenței și a măsurilor de autoprotecție.