poveste cu final fericit la sibiu. cățelul beagle, găsit într-un autobuz tursib, revendicat de stăpâni

Cățelul din rasa Beagle, găsit rătăcind prin Sibiu luni seara, s-a întors în cele din urmă acasă, în brațele stăpânilor.

Patrupedul a fost văzut pentru prima dată într-un autobuz Tursib, pe ruta Shopping City Sibiu. Cățelul se afla în autobuzul de pe traseul 20, însă la acel moment nimeni nu a intervenit pentru a-l prelua. După ce a coborât din autobuz, câinele a continuat să rătăcească prin oraș și a fost observat marți dimineață în zona Spitalului de Psihiatrie din Sibiu. Ulterior, un sibian s-a oferit să îl ia acasă și să îi ofere adăpost temporar până la găsirea stăpânilor.

Miercuri seara, căutarea a luat sfârșit, iar proprietarii cățelului au fost găsiți. Reîntâlnirea a fost una emoționantă. „Domnul a plâns la telefon când i-am spus că este încă la noi cățelușa. Când s-au văzut, ea a sărit direct în brațele lor. Mi-a arătat carnetul ei de sănătate, videoclipuri și fotografii cu ea. Știa toate comenzile pe care i le spuneau”, a povestit Mihail Vass, sibianul care i-a oferit adăpost temporar.

Stăpânii ar fi adus cățelușa la Sibiu din Racovița, pentru că lucrau la un gard. „În timp ce erau la Sibiu, ar fi fugit în curte după o pisică, a sărit gardul și dusă a fost”, a mai spus Mihail.

Citește și: Cățel Beagle găsit într-un autobuz Tursib la Sibiu: stăpânii sunt așteptați să îl revendice / foto