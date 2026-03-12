prețul petrolului pare scăpat de sub control. strâmtoarea ormuz a devenit un infern la propriu. iranul are un nou discurs

Prețurile petrolului au urcat puternic joi, 12 martie, în tranzacțiile din Asia, semn că investitorii rămân preocupați de riscul unei crize prelungite de aprovizionare, chiar dacă statele membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit cea mai mare eliberare coordonată de rezerve strategice din istorie.

Cotația Brent s-a apropiat de pragul de 100 de dolari pe baril, iar țițeiul american WTI a avansat puternic, pe fondul temerilor că războiul cu Iranul continuă să afecteze fluxurile energetice din Golful Persic.

Creșterea vine după noi informații privind atacuri asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Hormuz și din apele irakiene. Cel puțin șase nave au fost lovite în ultimele zile în zona Golfului, dintre care două petroliere au fost cuprinse de flăcări după atacuri cu ambarcațiuni încărcate cu explozibil.

Posibil armistițiu

Pe fondul tensiunilor tot mai mari din regiune, apar și primele semnale că Iranul ar putea lua în calcul o posibilă detensionare a conflictului. Potrivit unor surse diplomatice citate în presa internațională, oficiali de la Teheran ar fi transmis, prin canale indirecte, că sunt deschiși unor discuții privind un armistițiu, în condițiile în care presiunea economică și militară asupra regiunii continuă să crească.

Piața petrolului, tot mai instabilă

Potrivit Mediafax, mișcarea pieței vine după o volatilitate accentuată la începutul săptămânii, când investitorii au oscilat între speranțele unei dezescaladări și temerea că blocajele asupra transportului maritim se vor adânci. Escaladarea a avut loc în ciuda deciziei Agenției Internaționale pentru Energie de a elibera aproximativ 400 de milioane de barili din stocurile strategice, un volum fără precedent.

Statele Unite vor contribui cu 172 de milioane de barili, iar Japonia a anunțat că va începe rapid propriile livrări din rezerve. Totuși, analiștii avertizează că acest volum acoperă doar aproximativ 20 de zile din pierderile de aprovizionare asociate perturbărilor din Strâmtoarea Hormuz și că petrolul va ajunge pe piață treptat, în săptămânile și lunile următoare.

Iranul a transmis că piața trebuie să se pregătească pentru un petrol la 200 de dolari pe baril după atacurile asupra unor petroliere și a altor nave din apropierea Strâmtorii Hormuz.

Coridorul maritim de pe coasta iraniană este crucial pentru comerțul mondial cu energie, fiind ruta prin care trece aproximativ o cincime din petrolul global. Până acum nu există semne clare că navele pot traversa din nou în siguranță zona.

Eliberarea rezervelor strategice poate tempera temporar presiunea, însă nu rezolvă problema de fond. Atât timp cât Strâmtoarea Hormuz rămâne nesigură, iar conflictul nu dă semne reale de încheiere, petrolul va continua să includă o primă de risc ridicată, iar bursele asiatice și globale vor rămâne vulnerabile la noi episoade de volatilitate.

Nu a mai rămas aproape “nimic” de lovit în Iran

Miercuri, 11 martie, Donald Trump declara că în Iran „nu a mai rămas aproape nimic” de lovit și că războiul s-ar putea încheia curând. La doar câteva ore distanță, tot el a spus că Statele Unite trebuie să „termine treaba”, în timp ce Teheranul a continuat să semnaleze că este pregătit să provoace un șoc economic global prin destabilizarea rutelor energetice.