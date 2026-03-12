progres de 12% pe lotul 3 cornetu – tigveni al autostrăzii sibiu-pitești: sunt mobilizați 1.500 de muncitori / video

Asocierea de constructori italieni și români Webuild-Tancrad a mobilizat peste 1.500 de muncitori și operatori, precum și mai mult de 300 de utilaje grele, pe șantierele Autostrăzii Sibiu-Pitești.

Pe lotul 3 (Cornetu-Tigveni) progresul lucrărilor a depășit 12%, iar activitățile se desfășoară simultan în mai multe zone ale secțiunii montane de 37,4 km.

Se lucrează la 15 dintre cele 54 de structuri planificate, inclusiv ecoductul din zona localității Racovița. În paralel, se pregătește platforma pentru lansarea TBM-ului (Tunnel Boring Machine), care va începe forarea Tunelului Poiana, primul tunel rutier de autostradă din România realizat cu această tehnologie, având un diametru de 12,49 metri.

Potrivit Economica, antreprenorul execută și carcasele de armătură pentru segmentele prefabricate ale tunelului și grinzile în fabricile amplasate direct pe șantier, în Racovița și Cepari, pentru un control strict al calității.

Secțiunea Cornetu-Tigveni va traversa Carpații și va face parte din Coridorul Pan-European 4 (Constanța – Nădlac), asigurând circulația continuă până în 2029.

Tunelul Poiana, cu două galerii paralele și galerii transversale de siguranță, va avea 1.780 de metri lungime, iar lucrările includ și realizarea unui nod rutier în Văleni, pentru legătura cu DJ 703H și acces către Centrul de Intervenție și Coordonare.

Componentele TBM-ului, cel mai mare EPB TBM chinezesc exportat în Europa, au ajuns deja în România și vor fi transportate etapizat pe șantier.

Proiectul, în valoare de 5,4 miliarde de lei fără TVA, este finanțat prin Programul Transport și este unul dintre cele mai complexe din România, punând accent pe siguranță, controlul calității și respectarea termenelor de execuție.