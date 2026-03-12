școlile gimnaziale nr. 7 și nr. 4 din mediaș, dotate cu echipamente moderne prin fonduri europene

Primăria Mediaș a anunțat că Școala Gimnazială nr. 7 și structura arondată, Școala Gimnazială nr. 4, au beneficiat de dotări moderne printr-un proiect finanțat din fonduri europene. Proiectul, intitulat „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din Municipiul Mediaș, Județul Sibiu”, a adus îmbunătățiri semnificative în aceste instituții.

Echipamente IT și mobilier nou

În cadrul proiectului, cele două școli au primit echipamente IT, inclusiv 43 de sisteme de sunet, 7 table interactive, 63 de laptopuri, un sistem all-in-one, 43 de imprimante, 7 camere video, un router, 31 de ochelari de realitate virtuală, 50 de stick-uri de memorie, 5 HDD STB, 41 de scannere, 30 de stații inteligente de încărcare și 64 de tablete grafice.

De asemenea, sălile de sport au fost echipate cu diverse materiale, cum ar fi 2 lăzi pentru gimnastică, o trambulină, 6 bănci pentru gimnastică, 15 seturi de șah, 4 panouri de baschet, 6 mese de tenis și echipamente pentru tenis de masă și handbal.

Dotări pentru laboratoarele de științe

Laboratoarele de științe au fost și ele modernizate. Laboratorul de chimie a primit 15 mese pentru elevi, 33 de scaune, o masă de laborator pentru profesor și alte echipamente necesare. Laboratorul de fizică a fost dotat cu mese, scaune ergonomice și seturi didactice, iar laboratorul de biologie a primit mese, scaune și diverse seturi de instrumente.

Primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman, a subliniat importanța acestor investiții: „După câțiva ani de muncă, am finalizat un proiect important finanțat din fonduri europene, care a avut ca principal obiectiv dotarea tuturor școlilor cu echipamentele necesare pentru ca fiecare copil, dacă își dorește, să poată face performanță.”