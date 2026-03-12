sibienii invitați să se pronunțe dacă vor sau nu jocuri de noroc în oraș. două proiecte în dezbatere

Sibienii sunt invitați să spună dacă sunt sau nu de acord cu interzicerea jocurilor de noroc în oraș. Două proiecte de hotărâre au fost puse în dezbatere publică, unul inițiat de consilierul Diana Mureșan (USR), iar altul de consilierul Constantin Dincă (AUR).

Proiectele de hotărâre sunt în dezbatere publică până în 23 martie, iar sibienii pot transmite propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la adresa de e-mail: pms@sibiu.ro sau letric la sediul Primăriei Municipiului Sibiu din str. Samuel Brukenthal nr. 2, camera 8.

Primul proiect de hotărâre este inițiat de Diana Mureșan, consilier USR, care propune interzicerea desfășurării activităților de jocuri de noroc în locații fizice pe raza municipiului Sibiu. Potrivit proiectului, se dorește interzicerea jocurilor de noroc tradiționale, cu excepția activităților în agențiile loto. Dar, în aceste săli, va fi interzisă desfășurarea sau găzduirea oricăror altor tipuri de jocuri de noroc, inclusiv jocurilor tip slot-machine.

„Pentru operatorii economici care, la data intrării în vigoare a prezenței hotărâri, dețin licență și/sau autorizație de exploatare valabilă, emisă de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, aferentă unei localități situate pe raza Municipiului Sibiu, interdicția se aplică la data expirării perioadei de autorizare/licențiere”, potrivit proiectului de hotărâre.

Conform referatului de aprobare, „în municipiul Sibiu sunt în exploatare 624 de mijloace de joc – slot machine, terminale de videoloterie (VLT) și rulete – amplasate în 71 de locații din oraș”.

Diana Mureșan a lansat și o petiție pentru interzicerea jocurilor de noroc, semnată de peste 2.850 de persoane. (DETALII AICI)

Proiectul de hotărâre inițiat de consilierul Constantin Dincă (AUR) propune „interzicerea desfășurării pe teritoriul administrativ al UAT Municipiul Sibiu, jud. Sibiu, a activităților de jocuri de noroc, așa cum sunt ele prevăzute prin OUG 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare”.

Consilierul arată, în referatul de aprobare, că „deși limitarea sau interzicerea jocurilor de noroc poate priva comunitatea de veniturile posibil a fi încasate, considerăm că impactul negativ al acestor activități, care afectează semnificativ structura socială și sănătatea publică prin dependența creată și efectele negative, confirmate de studiile de specialitate, justifică asumarea noastră privitoare la interzicerea acestora”.