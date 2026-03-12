sibiul va avea două parcuri noi în vasile aaron și cartierul tineretului: investiție de peste 56 de milioane de lei / foto

Un pas important pentru amenajarea a două noi parcuri în Sibiu: unul în cartierul Vasile Aaron și altul în cartierul Tineretului.

Proiectul inițiat de Primăria Sibiu și depus la Agenția Regională de Dezvoltare Centru, pentru obținerea finanțării europene nerambursabile prin Programul Regiunea Centru, a trecut cu succes de evaluarea tehnică și financiară și a intrat în etapa de contractare.

Astfel, din valoarea totală a proiectului, de 56,3 milioane de lei, Primăria Sibiu va primi 36,1 milioane de lei sub formă de finanțare nerambursabilă, iar diferența de 20,22 milioane de lei va fi asigurată din bugetul local, acoperind atât cheltuielile neeligibile pentru fondurile europene, cât și contribuția proprie a Primăriei.

“Creștem atractivitatea acestor spații care, în prezent, sunt neamenajate și neutilizate de sibieni. Orașul va câștiga astfel încă 7,38 hectare de zone verzi amenajate corespunzător care vor fi în fapt două parcuri noi. Intenționăm să revitalizăm aceste zone, îndesind vegetația prin plantări importante de arbori și plante. Cu respect pentru natura existentă, vom amenaja aici spații publice pentru relaxare și pentru sport în aer liber, precum și locuri de joacă pentru cei mici.” (Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu)

În cartierul Tineretului, coridorul verde se va amenaja în spațiul delimitat de str. Berlin – str. Madrid – str. Roma – Aleea Botticelli – str. Lisabona – str. Deventer – str. Londra. Acesta va presupune amenajarea următoarelor:

25.309 m 2 de spații verzi prin plantarea a 324 de arbori foioși din 9 specii, a 687 de arbuști foioși din 6 specii, a 5.414 plante perene și înierbarea suprafețelor

de spații verzi prin plantarea a 324 de arbori foioși din 9 specii, a 687 de arbuști foioși din 6 specii, a 5.414 plante perene și înierbarea suprafețelor 4 platforme suspendate din lemn amplasate adiacent albiei pârâului Rossbach pentru relaxare și observare a naturii

O zonă sportivă dotată cu echipamente workout

Un joc de șah cu piese supradimensionate

3 terenuri pentru tenis de masă

2 locuri de joacă pentru copii

O zonă pentru activități cu animale de companie

3 mici zone de picnic

3 pasarele pietonale suspendate metalice și alei pietonale din materiale permeabile, naturale

Un sistem de iluminat cu corpuri LED și control adaptiv, sisteme de supraveghere, puncte de acces WiFi și alte dotări precum cișmele cu apă potabilă, bănci, rastele pentru biciclete, coșuri de gunoi, mese și scaune pentru picnic, panouri direcționale și panouri informative.

În cartierul Vasile Aaron coridorul va fi creat în zona delimitată de străzile Oașa, Muncel, Semaforului și Valea Săpunului. Printre amenajările planificate prin proiect sunt incluse:

39.199,77 m 2 de spații verzi amenajate cu 514 arbori foioși din 17 specii, 1.084 de arbuști foioși din 7 specii, aproximativ 15.000 de plante, precum și cu iarbă.

de spații verzi amenajate cu 514 arbori foioși din 17 specii, 1.084 de arbuști foioși din 7 specii, aproximativ 15.000 de plante, precum și cu iarbă. Un teren de sport multifuncțional în suprafață de 968 m 2 și 2 terenuri de tenis

și 2 terenuri de tenis 3 terenuri pentru tenis de masă

3 locuri de joacă în suprafață de 1.348 m 2 ;

; Un perete de escaladă;

O zonă de observare a naturii și 3 platforme suspendate din lemn amplasate adiacent albiei râului Valea Săpunului, create în același scop

zone de picnic;

2 zone împrejmuite pentru activități cu animale de companie

O pasarelă pietonală suspendată și alei pietonale din materiale permeabile, naturale

Un sistem de iluminat cu corpuri LED și control adaptiv, sisteme de supraveghere și puncte de acces WiFi.

Cișmele cu apă potabilă, o toaletă publică cu auto-curățare, bănci, rastele pentru biciclete, coșuri de gunoi, mese și scaune pentru picnic, panouri direcționale și informative.

Următorul pas în realizarea proiectului este inițierea procedurii de achiziție pentru execuția lucrărilor.

Pentru a pregăti terenul în vederea amenajării coridoarelor este necesară desființarea tuturor anexelor, grădinilor, împrejmuirilor și a altor elemente amplasate fără autorizație de construcție pe domeniul public din aceste zone. În cartierul V. Aaron desființarea se va face în această lună, iar în cartierul Tineretului cetățenii în cauză au termen până în 23 martie să demoleze aceste construcții.