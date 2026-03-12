șoferii plătesc mai mult la pompă: carburanții s-au scumpit din nou în sibiu

Prețurile la carburanți au crescut în ultimele două zile în municipiul Sibiu și în localitățile din apropiere.

Dacă în 10 martie benzina standard se vindea la stațiile din oraș cu prețuri cuprinse între 8,21 și 8,53 lei pe litru, în 12 martie valorile au urcat, iar benzina se comercializează acum între 8,33 și 8,63 lei pe litru, în funcție de stația de alimentare. Asta înseamnă o scumpire de aproximativ 12 bani pe litru.

Potrivit Peco-Online, scumpiri s-au înregistrat și la motorină. Pe 10 martie, șoferii plăteau între 8,59 și 8,95 lei pentru un litru de motorină, în timp ce pe 12 martie prețurile au crescut și se situează între 8,76 și 9,06 lei pe litru. Majorările variază, în general, între 12 și 17 bani pe litru, în funcție de companie și de stația de alimentare.Asta înseamnă până la 17 bani în plus față de începutul săptămânii.

Prețurile la combustibil, joi, 12 martie

Prețuri benzină – 12 martie (Sibiu)

Preț (lei/l) Lanț Stație 8.33 Socar Str. Gheorghe Dima, nr. 44 8.33 Socar Str. Semaforului, nr. 2 8.33 Lukoil Șos. Alba Iulia, nr. 77B 8.33 Lukoil Șoseaua Alba Iulia, nr. 118 8.33 Socar Str. Agricultorilor 8.35 Socar Șos. Alba Iulia, nr. 108B 8.37 Rompetrol Str. Ion Neculce 8.37 Rompetrol B-dul Vasile Milea 8.37 Rompetrol Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40 8.38 Rompetrol Str. Căprioarelor nr. 1 8.40 Gazprom DN1 km 349+930 8.40 Gazprom Ștefan cel Mare nr. 137A 8.41 Mol Calea Șurii Mari 8.41 Mol Str. Sibiului nr. 1 8.41 Mol Str. Onisifor Ghibu nr. 1 8.43 Petrom Șos. Alba Iulia nr. 49 8.44 Petrom Calea Șurii Mari nr. 16B 8.44 Petrom Șos. Autogării – Șos. Alba Iulia 8.50 OMV Str. Alba Iulia 114 8.50 OMV B-dul Vasile Milea nr. 37B 8.63 OMV A1 Miercurea Sibiului

Prețuri motorină – 12 martie (Sibiu)