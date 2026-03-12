șoferii plătesc mai mult la pompă: carburanții s-au scumpit din nou în sibiu
Prețurile la carburanți au crescut în ultimele două zile în municipiul Sibiu și în localitățile din apropiere.

Dacă în 10 martie benzina standard se vindea la stațiile din oraș cu prețuri cuprinse între 8,21 și 8,53 lei pe litru, în 12 martie valorile au urcat, iar benzina se comercializează acum între 8,33 și 8,63 lei pe litru, în funcție de stația de alimentare. Asta înseamnă o scumpire de aproximativ 12 bani pe litru.

Potrivit Peco-Online, scumpiri s-au înregistrat și la motorină. Pe 10 martie, șoferii plăteau între 8,59 și 8,95 lei pentru un litru de motorină, în timp ce pe 12 martie prețurile au crescut și se situează între 8,76 și 9,06 lei pe litru. Majorările variază, în general, între 12 și 17 bani pe litru, în funcție de companie și de stația de alimentare.Asta înseamnă până la 17 bani în plus față de începutul săptămânii.

Prețurile la combustibil, joi, 12 martie

Prețuri benzină – 12 martie (Sibiu)

Preț (lei/l)LanțStație
8.33SocarStr. Gheorghe Dima, nr. 44
8.33SocarStr. Semaforului, nr. 2
8.33LukoilȘos. Alba Iulia, nr. 77B
8.33LukoilȘoseaua Alba Iulia, nr. 118
8.33SocarStr. Agricultorilor
8.35SocarȘos. Alba Iulia, nr. 108B
8.37RompetrolStr. Ion Neculce
8.37RompetrolB-dul Vasile Milea
8.37RompetrolMiercurea Sibiului – Str. Victoriei 40
8.38RompetrolStr. Căprioarelor nr. 1
8.40GazpromDN1 km 349+930
8.40GazpromȘtefan cel Mare nr. 137A
8.41MolCalea Șurii Mari
8.41MolStr. Sibiului nr. 1
8.41MolStr. Onisifor Ghibu nr. 1
8.43PetromȘos. Alba Iulia nr. 49
8.44PetromCalea Șurii Mari nr. 16B
8.44PetromȘos. Autogării – Șos. Alba Iulia
8.50OMVStr. Alba Iulia 114
8.50OMVB-dul Vasile Milea nr. 37B
8.63OMVA1 Miercurea Sibiului

Prețuri motorină – 12 martie (Sibiu)

Preț (lei/l)LanțStație
8.76SocarStr. Gheorghe Dima, nr. 44
8.76SocarStr. Semaforului, nr. 2
8.76SocarStr. Agricultorilor
8.78SocarȘos. Alba Iulia, nr. 108B
8.78LukoilȘos. Alba Iulia, nr. 77B
8.78LukoilȘoseaua Alba Iulia, nr. 118
8.81RompetrolStr. Căprioarelor nr. 1
8.81RompetrolStr. Ion Neculce
8.81RompetrolB-dul Vasile Milea
8.81RompetrolMiercurea Sibiului – Str. Victoriei 40
8.83GazpromDN1 km 349+930
8.83GazpromȘtefan cel Mare nr. 137A
8.84MolCalea Șurii Mari
8.85MolStr. Sibiului nr. 1
8.85MolStr. Onisifor Ghibu nr. 1
8.87PetromȘos. Alba Iulia nr. 49
8.87PetromCalea Șurii Mari nr. 16B
8.87PetromȘos. Autogării – Șos. Alba Iulia
8.94OMVStr. Alba Iulia 114
8.94OMVB-dul Vasile Milea nr. 37B
9.06OMVA1 Miercurea Sibiului

