șoferii plătesc mai mult la pompă: carburanții s-au scumpit din nou în sibiu

Prețurile la carburanți au crescut în ultimele două zile în municipiul Sibiu și în localitățile din apropiere.
Dacă în 10 martie benzina standard se vindea la stațiile din oraș cu prețuri cuprinse între 8,21 și 8,53 lei pe litru, în 12 martie valorile au urcat, iar benzina se comercializează acum între 8,33 și 8,63 lei pe litru, în funcție de stația de alimentare. Asta înseamnă o scumpire de aproximativ 12 bani pe litru.
Potrivit Peco-Online, scumpiri s-au înregistrat și la motorină. Pe 10 martie, șoferii plăteau între 8,59 și 8,95 lei pentru un litru de motorină, în timp ce pe 12 martie prețurile au crescut și se situează între 8,76 și 9,06 lei pe litru. Majorările variază, în general, între 12 și 17 bani pe litru, în funcție de companie și de stația de alimentare.Asta înseamnă până la 17 bani în plus față de începutul săptămânii.
Prețurile la combustibil, joi, 12 martie
Prețuri benzină – 12 martie (Sibiu)
|Preț (lei/l)
|Lanț
|Stație
|8.33
|Socar
|Str. Gheorghe Dima, nr. 44
|8.33
|Socar
|Str. Semaforului, nr. 2
|8.33
|Lukoil
|Șos. Alba Iulia, nr. 77B
|8.33
|Lukoil
|Șoseaua Alba Iulia, nr. 118
|8.33
|Socar
|Str. Agricultorilor
|8.35
|Socar
|Șos. Alba Iulia, nr. 108B
|8.37
|Rompetrol
|Str. Ion Neculce
|8.37
|Rompetrol
|B-dul Vasile Milea
|8.37
|Rompetrol
|Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40
|8.38
|Rompetrol
|Str. Căprioarelor nr. 1
|8.40
|Gazprom
|DN1 km 349+930
|8.40
|Gazprom
|Ștefan cel Mare nr. 137A
|8.41
|Mol
|Calea Șurii Mari
|8.41
|Mol
|Str. Sibiului nr. 1
|8.41
|Mol
|Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|8.43
|Petrom
|Șos. Alba Iulia nr. 49
|8.44
|Petrom
|Calea Șurii Mari nr. 16B
|8.44
|Petrom
|Șos. Autogării – Șos. Alba Iulia
|8.50
|OMV
|Str. Alba Iulia 114
|8.50
|OMV
|B-dul Vasile Milea nr. 37B
|8.63
|OMV
|A1 Miercurea Sibiului
Prețuri motorină – 12 martie (Sibiu)
|Preț (lei/l)
|Lanț
|Stație
|8.76
|Socar
|Str. Gheorghe Dima, nr. 44
|8.76
|Socar
|Str. Semaforului, nr. 2
|8.76
|Socar
|Str. Agricultorilor
|8.78
|Socar
|Șos. Alba Iulia, nr. 108B
|8.78
|Lukoil
|Șos. Alba Iulia, nr. 77B
|8.78
|Lukoil
|Șoseaua Alba Iulia, nr. 118
|8.81
|Rompetrol
|Str. Căprioarelor nr. 1
|8.81
|Rompetrol
|Str. Ion Neculce
|8.81
|Rompetrol
|B-dul Vasile Milea
|8.81
|Rompetrol
|Miercurea Sibiului – Str. Victoriei 40
|8.83
|Gazprom
|DN1 km 349+930
|8.83
|Gazprom
|Ștefan cel Mare nr. 137A
|8.84
|Mol
|Calea Șurii Mari
|8.85
|Mol
|Str. Sibiului nr. 1
|8.85
|Mol
|Str. Onisifor Ghibu nr. 1
|8.87
|Petrom
|Șos. Alba Iulia nr. 49
|8.87
|Petrom
|Calea Șurii Mari nr. 16B
|8.87
|Petrom
|Șos. Autogării – Șos. Alba Iulia
|8.94
|OMV
|Str. Alba Iulia 114
|8.94
|OMV
|B-dul Vasile Milea nr. 37B
|9.06
|OMV
|A1 Miercurea Sibiului
