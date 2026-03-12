specialiștii sibieni în sănătatea mintală participă la conferința națională de psihiatrie de la iași

Specialiști ai Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu vor fi prezenți între 11 și 14 martie 2026 la cea de-a XVII-a ediție a Conferinței Naționale de Psihiatrie, care se va desfășura la Palatul Culturii din Iași.

Evenimentul este recunoscut drept unul dintre cele mai importante forumuri științifice dedicate sănătății mintale din România. Din partea spitalului sibian vor participa mai mulți profesioniști, reprezentând diverse specializări și componente ale echipelor medicale multidisciplinare ale unității.

Evenimentul, cu tema „Abordări integrative: perspective bio-psiho-sociale în sănătatea mintală contemporană”, reunește peste 900 de specialiști la Palatul Culturii din Iași pentru a dezbate viitorul îngrijirii pacienților cu tulburări psihice. Deschiderea oficială a avut loc miercuri seara. În calitate de președinte al asociației organizatoare – Asociația Română de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP) și director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie sibian, Conf. Univ. Dr. Ciprian Băcilă, subliniază importanța colaborării interdisciplinare și a adaptării la noile realități medicale:

”Tema ediției din acest an a Conferinței Naționale de Psihiatrie nu este o simplă formulă academică. Ea reprezintă recunoașterea faptului că actul terapeutic a devenit o ecuație cu variabile tot mai complexe, în care nevoile de îngrijire impun prezența echipelor multi – și interdisciplinare”, a declarat Ciprian Băcilă.

Potrivit președintelui ARPP, programul științific este dinamic și cuprinde 10 sesiuni preconferințǎ, 42 de simpozioane, 11 mese rotunde, 23 de comunicări orale, peste 200 de prezentǎri, 15 postere, cursuri și workshopuri, oferind un cadru de învățare aplicat pentru toți participanții. Vor fi abordate teme privind vulnerabilitatea și autonomia persoanelor care suferǎ de tulburǎri psihice, drepturile persoanelor cu dizabilitǎți, provocările legate de sănătatea mintală a copiilor și adolescenților, alǎturi de implicațiile etice, clinice și de echitate ale instrumentelor emergente-inclusiv inteligența artificială, aplicațiile digitale, știința datelor și receptivitatea culturală în îngrijirea psihiatrică.

Evenimentul beneficiază de prezența unor figuri marcante ale psihiatriei: Prof. Michael Davidson (Israel), Dr. Anne Doherty (Irlanda), Dr. Rene Keet (Olanda), Prof. Felice Carabellese (Italia), Lorin M. Scher (SUA) și Elisabeth Maria Balint (Germania), Acad. Prof. Univ. Dr. Mircea Lăzărescu, Prof. Univ. Dr. Roxana Chiriță (Președinte Comitet Științific), Prof. Univ. Dr. Maria Grigoroiu-Șerbănescu, Conf. Univ. Dr. Ciprian Băcilă (Președinte A.R.P.P.) și Dr. Cristina Elena Dobre (Manager Institutul de Psihiatrie „Socola”).

Participarea specialiștilor sibieni la această manifestare științifică confirmă implicarea Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu în dezvoltarea profesională continuă și în promovarea celor mai noi direcții de cercetare și practică în domeniul sănătății mintale.

La activitățile mesei rotunde dedicate managerilor de spitale psihiatrice, Florin Neag, managerul Spitalului Clinic de Psihiatrie Dr Gheorghe Preda Sibiu va prezenta vineri, lucrarea: „Management Spitalicesc – Viziune strategică, decizie, performanță și impact uman – care va fi susținută în cadrul simpozionului: Provocări manageriale în psihiatrie.”

„Participarea colegilor mei din Spitalul Clinic de Psihiatrie dr. Gh. Preda Sibiu la această conferință reprezintă o oportunitate importantă de schimb de experiență și de bune practici între specialiștii din domeniul sănătății mintale. În contextul provocărilor actuale din managementul spitalicesc, colaborarea între instituții și consolidarea echipelor multidisciplinare sunt esențiale pentru dezvoltarea unui act medical modern, centrat pe pacient. Rezultatele pe care le obținem în practica clinică sunt, în mare măsură, rezultatul muncii în echipă și al unei implicări profesionale constante. Totodată, astfel de evenimente contribuie la formarea profesională continuă și la creșterea calității serviciilor oferite pacienților”, a precizat managerul spitalului sibian, Florin Neag.

Reamintim că, Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu este cel mai vechi spital de profil din România și unul dintre cele mai vechi din Europa. Spitalul asigură întreaga gamă de servicii din specialitățile: psihiatrie adulți și copii, neurologie pediatrică și recuperare neuropsihomotorie copii. De patru ani de zile, în Spitalul Clinic de Psihiatrie din Sibiu funcționează Centrul de Cercetare Ştiinţifică în Neurostiinţe.