statul român returnează transportatorilor 85 de bani pe litrul de motorină: măsura se actualizează trimestrial

Ministerul Finanțelor din România a anunțat că va returna transportatorilor 85 de bani pe litrul de motorină, ca parte a unei scheme de sprijin menite să compenseze creșterea accizei. Această sumă va fi actualizată trimestrial, în funcție de dinamica prețului țițeiului.

Decizia vine pe fondul creșterii prețurilor la carburanți, cauzată de tensiunile din Orientul Mijlociu, care au dus la scumpirea petrolului. În România, prețurile la carburanți au crescut semnificativ, apropiindu-se de 9 lei pe litru.

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de lege care extinde sprijinul pentru transportatori până la finalul anului 2026, cu un buget total de 652,195 milioane de lei destinat unui număr estimat de 6.200 de operatori economici. Proiectul prevede prelungirea ajutorului de stat sub formă de grant până la 30 aprilie 2027, acoperind motorina achiziționată până la 31 decembrie 2026.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că această măsură este esențială pentru menținerea competitivității transportatorilor români pe piața europeană și pentru stabilitatea serviciilor de transport. Măsura va avea efecte pozitive asupra întregului lanț economic, de la companiile de logistică și distribuție până la producătorii și exportatorii români.

Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, va efectua o analiză trimestrială a condițiilor de piață pentru a ajusta valoarea sprijinului în funcție de evoluția prețului țițeiului, asigurând astfel utilizarea eficientă a resurselor bugetare.