tupeu maxim la volan, în cartierul arhitecților. era să spulbere un pieton și a aruncat gunoaie pe geam: ,,mi-a tăiat calea intenționat”/ video

Spiritul civic al sibienilor scoate la iveală noi derapaje în traficul din oraș. Un cititor a surprins imagini revoltătoare în care un conducător auto ignoră complet regulile de circulație, punând în pericol siguranța pietonilor și a celorlalți participanți la trafic pentru un câștig de câțiva metri.
Incidentul care a stârnit indignarea martorilor a avut loc miercuri seară, pe 11 martie, în jurul orei 19:00, în Cartierul Arhitecților. Potrivit imaginilor și relatărilor, șoferul vizat a dat dovadă de o „lipsă totală de respect”, forțând intrarea într-un sens giratoriu fără a acorda prioritate pietonilor aflați în traversare.
„Mi-a tăiat intenționat calea”
Bărbatul povestește că manevra nu a fost o simplă eroare de moment, ci una executată cu intenție, ignorând marcajele rutiere pentru a scurta drumul către parcarea unui centru comercial.
„Lipsă totală de acordare de prioritate la pieton. În sensul giratoriu, a intrat intenționat pe banda a doua doar ca să-mi taie calea după nici cinci metri, dorind să intre direct la Kaufland. Este inacceptabil să faci o asemenea manevră în sens, cu intenție. Și mai grav, aveam și un copil mic în mașină. Inacceptabil!”, ne-a declarat sibianul revoltat.
Sesizare la Poliție: „Voi merge fizic la sediu”
Deși a încercat să raporteze incidentul prin platformele online ale Poliției Române în cursul zilei de astăzi, 12 martie, Adrian s-a lovit de limitările tehnice ale sistemului. Deoarece fișierele video depășesc limita de 2MB impusă de portalul oficial, acesta a decis să depună plângerea în persoană.
„Voi face plângerea în decursul zilei de azi. Am încercat online, dar o să merg fizic deoarece dimensiunea maximă trebuie să fie de 2MB, iar videourile sunt prea mari pentru a fi încărcate”, a explicat acesta.
Gunoi aruncat pe fereastră
De parcă manevrele riscante din seara precedentă nu ar fi fost suficiente, același șofer a fost surprins din nou astăzi, 12 martie, la ora 09:30, într-o ipostază care nu face cinste niciunui sibian. Un alt martor l-a surprins cu camera video în timp ce își arunca gunoaiele direct pe stradă, ignorând cele mai elementare norme de bun simț.
