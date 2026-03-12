un afterschool cu suflet în sibiu: sprijin la teme, creativitate și dezvoltare personală la afterjoy education / foto video



Cauți un loc sigur și primitor unde să îți lași copilul după orele de școală? La AfterJoy Education, situat pe Bulevardul General Vasile Milea nr. 42, în Sibiu, copiii se bucură de sprijin la teme, ateliere creative și chiar programe de dezvoltare personală, toate sub atentă supraveghere.

AfterJoy Education este mai mult decât un program de afterschool, este un spațiu în care copiii cresc cu încredere, bucurie și susținere reală după orele de curs. Aici se oferă sprijin la teme, activități educative structurate, ateliere creative și programe de dezvoltare personală. Părinții care aleg acest centru știu că primesc nu doar supraveghere, ci implicare, comunicare constantă și grijă autentică pentru evoluția copilului lor.

„Aici copilul este văzut, auzit și încurajat. AfterJoy Education oferă un mediu sigur, cald și profesionist, în care studiul merge mână în mână cu bucuria. Este locul în care copiii vin cu drag, iar pentru noi, acesta este cel mai important rezultat”, spune fondatoarea afterschool-ului.

Povestea din spatele unui proiect de suflet

În spatele afterschool-ului se află Nicoleta și Isabela. Dintr-o familie în care valorile și pasiunea pentru educație s-au împletit, cele două verișoare au creat un afterschool cu suflet, însă visul lor merge și mai departe. „Vrem grădinițe și mai multe centre, unde copiii să crească armonios, iar părinții să simtă siguranță. Am unit visuri din copilărie, visuri de profesoare, într-o misiune reală pentru Sibiu. E despre creștere, încredere și viitorul fiecărui copil. Asta ne definește”, au spus fondatoarele.

Prin ce se diferențiază AfterJoy Education față de alte afterschool-uri

La AfterJoy Education, învățarea este privită ca un proces care funcționează cel mai bine atunci când copilul se simte în siguranță și apreciat. Conceptul îmbină studiul ghidat cu bucuria descoperirii. Se lucrează pe grupe mici, cu atenție individuală, ritm personalizat și accent pe dezvoltarea încrederii în sine. Atmosfera caldă, implicarea echipei și echilibrul real dintre învățare, creativitate și joacă ghidată sunt elementele care diferențiază centrul.

Zilele la AfterJoy Education sunt dinamice și echilibrate: sprijin la teme, consolidarea lecțiilor, lectură, jocuri de logică, ateliere creative, activități artistice și momente de mișcare. Concentrarea este îmbinată cu relaxarea, iar lucrul individual cu activitățile de echipă, astfel încât cei mici să învețe cu plăcere, nu cu presiune.

Grupe în funcție de vârstă

În prezent funcționează grupe organizate pe categorii de vârstă pentru copiii din ciclul primar. Structurarea pe vârste permite adaptarea metodelor de lucru și a activităților, astfel încât fiecare copil să fie susținut la nivelul potrivit lui.

Echipa este formată din cadre didactice dedicate, cu pregătire de specialitate și experiență în lucrul cu copiii. Selecția acestora nu se face doar pe baza competențelor profesionale, ci și a căldurii, răbdării și capacității de a crea o conexiune reală cu fiecare copil.

Înscrierile, deschise pe tot parcursul anului

Locurile sunt limitate, deoarece se lucrează cu grupe restrânse pentru a menține calitatea și atenția individuală. În prezent mai sunt disponibile câteva locuri, iar părinții interesați sunt încurajați să contacteze centrul cât mai curând la numerele de telefon 0742 587 341 și 0748 366 102.

Înscrierile sunt deschise pe tot parcursul anului, în limita locurilor disponibile. Procesul este simplu și prietenos: părinții pot programa o vizită, pot discuta despre nevoile copilului și pot finaliza documentele necesare. Reprezentanții centrului încurajează familiile să viziteze spațiul, deoarece atmosfera locului spune cel mai bine povestea AfterJoy Education.

