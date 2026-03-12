utilizatorii windows avertizați să actualizeze sistemul pentru a se feri de hackeri

Microsoft a lansat o nouă actualizare de securitate pentru Windows, iar specialiștii recomandă utilizatorilor să o instaleze cât mai curând.

Actualizarea face parte din seria Patch Tuesday din martie 2026 și remediază nu mai puțin de 84 de vulnerabilități, dintre care opt sunt considerate critice.

Patch Tuesday din martie 2026 acoperă o gamă largă de probleme de securitate, potrivit companiei Microsoft.

Potrivit Mediafax, mai mult de jumătate dintre erorile corectate sunt vulnerabilități de escaladare a privilegiilor, care pot permite atacatorilor să obțină acces extins într-un sistem compromis.

Șase dintre aceste vulnerabilități afectează componente esențiale ale sistemului de operare, printre care Windows Graphics Component, Windows Accessibility Infrastructure, Windows Kernel, Windows SMB Server și Winlogon, potrivit publicației Express.

„Aceste bug-uri sunt folosite de atacatori după ce au pătruns în sisteme prin alte mijloace”, a explicat Satnam Narang, inginer senior în cadrul companiei de securitate Tenable.

O altă problemă de securitate descoperită în Microsoft Server permite unui utilizator conectat să obțină drepturi complete de administrator.

De asemenea, o vulnerabilitate în platforma .NET poate duce la blocarea de la distanță a unor aplicații. În același timp, Microsoft Office conține două defecte care permit execuția de cod de la distanță. Acestea pot fi exploatate chiar și prin panoul de previzualizare, fără ca utilizatorul să deschidă efectiv fișierul infectat.

Instalarea actualizării este un proces simplu și durează doar câteva minute. Utilizatorii trebuie să acceseze meniul Start, apoi Setări și secțiunea Windows Update, unde trebuie selectată opțiunea „Verificați actualizările”.

După descărcare, computerul trebuie repornit. Odată finalizat acest proces, vulnerabilitățile remediate prin Patch Tuesday devin inactive, iar dispozitivul este protejat împotriva acestor riscuri de securitate.