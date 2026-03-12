zborurile lufthansa din sibiu anulate din nou. greva piloților continuă

Greva de la Lufthansa, care afectează și zborurile de la Sibiu, este organizată de piloții companiei pentru a atrage atenția asupra condițiilor lor de muncă și a salariilor.

Aceștia solicită majorări salariale și îmbunătățirea beneficiilor, invocând creșterea costurilor și intensificarea volumului de muncă în ultimii ani. Sindicatul piloților susține că negocierile cu conducerea companiei nu au dus până acum la rezultate satisfăcătoare, ceea ce a dus la decizia de a recurge la grevă.

Greva este planificată să dureze câteva zile și afectează zeci de zboruri interne și internaționale

Astăzi, 12 martie, la Sibiu, trei Lufthansa sunt deja anulate, iar pentru mâine este confirmată o anulare pe ruta Munchen – Sibiu. În ciuda acestor modificări, mai multe zboruri rămân programate pentru data de 13 martie. Totuși, cel mai probabil vor fi și ele anulate.

SBZ (Sibiu) → MUC (Munchen) – LH 1665

Plecare: 06:00

Sosire: 06:45

Plecare: 06:00 Sosire: 06:45 MUC (Munchen) → SBZ (Sibiu) – LH 1662

Plecare: 11:05

Sosire: 13:45

Plecare: 11:05 Sosire: 13:45 SBZ (Sibiu) → MUC (Munchen) – LH 1663

Plecare: 14:30

Sosire: 15:15

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice statusul zborurilor înainte de a se deplasa la aeroport, având în vedere modificările de ultim moment.