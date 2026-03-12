zelenski la cotroceni: românia și ucraina au semnat parteneriate strategice în apărare, energie și tehnologie / video

Președinții României și Ucrainei au semnat joi, la Palatul Cotroceni, o declarație de parteneriat strategic, marcând un moment important în relația bilaterală dintre cele două state.

Nicușor Dan a subliniat că, deși între România și Ucraina a existat istoric neîncredere, aceasta „s-a evaporat” odată cu începutul războiului din 2022.

„Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre. Această neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începerii războiului din 2022 și momentul de azi e un moment în care cele două țări își asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună, își asumă responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și pentru, cum am spus, întreaga regiune”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele român a adăugat că discuțiile cu Volodimir Zelenski au vizat sprijinul României pentru Ucraina, colaborarea militară și proiecte comune în domeniul energiei și al conectivității.

Unul dintre documentele semnate prevede producția comună de drone în România.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat recunoștința față de România pentru sprijinul acordat în cei patru ani de război împotriva Rusiei.

„Mulțumesc României și dumneavoastră personală, domnule președinte, pentru poziția principială pe parcursul acestor patru ani de război al Rusiei împotriva Ucrainei și împotriva Europei”, a spus Zelenski, joi, la Palatul Cotroceni.

În domeniul energetic, Zelenski a anunțat construirea împreună cu România a două linii noi de furnizare a energiei electrice, proiect care va sprijini regiunile Cernăuți din Ucraina și va contribui la securitatea energetică a României. Totodată, au fost discutate proiecte comune în exploatarea petrolului și gazelor din Marea Neagră.

Președintele ucrainean a confirmat și participarea sa la formatul B9 de la București, la invitația lui Nicușor Dan, și a anunțat semnarea unui decret prin care ziua de 31 august va deveni Ziua Limbii Române în Ucraina.

