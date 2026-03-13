48 de arbori spectaculoși plantați pe pe theodor aman, de-a lungul noii piste de biciclete

Primăria Sibiu anunță plantarea a 48 de arbori de-a lungul noii piste pentru biciclete de pe strada Th. Aman, proiect aflat aproape de finalizare. Speciile alese vor aduce mai multă umbră, culoare și biodiversitate în zonă.

Primăria Municipiului Sibiu a anunțat că, odată cu apropierea finalizării pistei pentru biciclete de pe strada Th. Aman, se plantează 48 de arbori cu circumferința cuprinsă între 14 și 25 de centimetri.

Printre speciile plantate se numără stejar roșu-stacojiu, arbore de mătase, păducel cu flori roz, arbore lalea și arbore de gumă. Potrivit Primăriei Sibiu, aceste specii sunt adaptate mediului urban și vor contribui la creșterea umbririi, la diversificarea culorilor și la sporirea biodiversității în zonă.

Reprezentanții municipalității subliniază că investiția nu vizează doar infrastructura pentru mobilitate alternativă, ci și transformarea orașului într-un spațiu mai verde și mai prietenos cu mediul, atât pentru locuitori, cât și pentru pietoni și bicicliști.

Stejarul roșu-stacojiu (Quercus coccinea) este un arbore originar din America de Nord, cunoscut pentru frunzișul său spectaculos. Toamna, frunzele capătă nuanțe intense de roșu stacojiu, ceea ce îl face unul dintre cei mai decorativi stejari utilizați în amenajările peisagistice.

Arborele de mătase (Albizia julibrissin) este recunoscut pentru coroana sa largă și aerată și pentru florile delicate, roz, cu aspect pufos, asemănător unor fire de mătase. Înflorește vara și este apreciat pentru aspectul exotic pe care îl aduce în parcuri și grădini

Păducelul cu flori roz (Crataegus spp.) este un arbore sau arbust ornamental care produce primăvara flori bogate, de culoare roz. Pe lângă valoarea estetică, păducelul are și importanță ecologică, oferind hrană și adăpost pentru numeroase specii de păsări și insecte.

Arborele lalea (Liriodendron tulipifera) impresionează prin frunzele sale mari și prin florile galben-verzui cu formă de lalea, care apar la sfârșitul primăverii. Este un arbore de talie mare, frecvent folosit în parcuri datorită siluetei elegante și creșterii rapide.

Arborele de gumă (Liquidambar styraciflua) este apreciat mai ales pentru coloritul spectaculos al frunzelor în sezonul de toamnă, când acestea se transformă în nuanțe variate de roșu, portocaliu și purpuriu. Forma frunzelor, asemănătoare cu cea a arțarului, și portul elegant îl fac foarte popular în amenajările urbane.

