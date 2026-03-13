accident la intrarea în păucea: o femeie rănită

Un accident de circulație s-a produs la intrarea în localitatea Păucea. Doi sibieni au căzut cu un moped.
Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au stabilit că, în timp ce conducea un moped dinspre localitatea Blajel, un bărbat în vârstă de 60 de ani, domiciliat în Medias, din cauze care urmează a fi stabilite, a pierdut controlul direcției de deplasare și a căzut pe partea carosabilă.
Pasagera acestuia, respectiv o femeie în vârstă de 65 de ani, domiciliată în Mediaș, a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.
„La fața locului o femeie în vârstă de aproximativ 65 de ani a avut nevoie de asistență medicală, întrucât a suferit un traumatism la mâna. A fost transportată la CPU Mediaș, conștientă. Cealaltă persoană aflată pe motocicletă nu a avut nevoie de îngrijiri medicale”, au transmis reprezentanții ISU Sibiu.
Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier și a dispunerii măsurilor legale. Traficul rutier se desfășoară normal.
Ultima oră
