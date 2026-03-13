agresor reținut la blăjel: victima, o tânără de 18 ani

Ieri, 12 martie, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Mediaș au reținut un bărbat de 36 de ani, din localitatea Blăjel, cercetat penal pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare.

Conform anchetei, la data de 10 martie, în jurul orei 21:00, bărbatul i-a adresat amenințări cu acte de violență, atât direct, cât și prin intermediul unui videoclip publicat în mediul online, unei tinere în vârstă de 18 ani, din aceeași localitate.

Pe baza probatoriului strâns, polițiștii au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Gorj. Ulterior, va fi prezentat unității de parchet competente pentru luarea unei măsuri preventive.