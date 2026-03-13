anastasia băcilă face furori în olanda: patinatoarea minune a sibiului a doborât și două recorduri naționale / foto

Una dintre cele mai mari speranțe ale patinajului românesc, sibianca Anastasia Băcilă a impresionat la competiția internațională Viking Race 2026, unde a câștigat două medalii de aur, doborând și două recorduri naționale.

Pe gheața legendarului patinoar Thialf din Heerenveen, Anastasia Băcilă (14 ani) a reușit o performanță care a electrizat competiția internațională Viking Race 2026. Ea a câștigat ambele probe în care concurat, a stabilit două recorduri naționale și personale, dominând o competiție cu peste 300 de sportivi.

La categoria fete, 14 ani, Anastasia a câștigat probele de 500 metri și 1000 metri, cu timpi impresionanți, 40,38 secunde, respectiv 1,20.36 secunde. Performanța i-a adus 80.560 puncte, suficient pentru a câștiga clar clasamentul general al zilei.

În urma sa au terminat sportive din două dintre cele mai puternice națiuni din patinajul de viteză, Magdalena Socha (Polonia) și Fleur Hartveld (Olanda).

Susținută de cel mai mare fan: tatăl ei, prezent în Olanda

Prezent la competiție, tatăl Anastasiei, Ștefan Băcilă a mărturisit că a urmărit cu sufletul la gură evoluțiile fiicei sale. „Pentru mine, ca tată, aceste momente sunt o bucurie imensă. În spatele rezultatelor Anastasiei sunt ani de muncă, disciplină și foarte multe sacrificii, iar eu am încercat să fiu lângă ea la fiecare pas. Sunt prezent alături de Anastasia la aproape toate competițiile importante, pentru că știu cât de mult contează pentru un copil să simtă sprijinul familiei. Și acum sunt aici, în Olanda, la Heerenveen, trăind alături de ea fiecare emoție de pe gheață” a spus Ștefan Băcilă, care este și acționar principal la FC Hermannstadt.

Dacă evoluția ei va continua în același ritm, Anastasia Băcilă ar putea deveni, în câțiva ani, un nume cunoscut pe marile podiumuri ale patinajului mondial. ”Victoria de la Viking Race ne bucură enorm, dar pentru Anastasia acesta este doar un pas într-un drum mult mai lung. Ea visează să ajungă la cel mai înalt nivel al patinajului mondial și, dacă va continua să muncească la fel de serios, cred cu tărie că într-o zi va reprezenta România la Jocurile Olimpice. Ca tată, nu pot fi mai mândru de ea – nu doar pentru rezultate, ci pentru caracterul, ambiția și determinarea pe care le arată zi de zi” a mai spus Ștefan Băcilă pentru Ora de Sibiu.

Viking Race, considerată ”Campionatul European al tinerilor patinatori”

Competiția este considerată de specialiști un „Campionat European al tinerilor patinatori”, o competiție unde se formează viitorii campioni ai continentului. De-a lungul anilor, mulți dintre câștigătorii acestui concurs au ajuns ulterior să concureze la Campionate Europene, Mondiale și chiar la Jocurile Olimpice.

La ediția din 2026, România participă cu 9 sportivi, însă performanța sibiencei antrenată de Cristina Andrei a atras toate privirile.

Este un semnal puternic că România are o nouă generație de patinatori capabili să se lupte cu marile școli ale Europei, precum Olanda, Germania sau Polonia.