anunț important de la primăria cisnădie: „declarați clădirile noi dobândite, ca să nu vi se majoreze impozitul"

Primăria orașului Cisnădie aduce la cunoștința proprietarilor obligația legală de a declara clădirea sau clădirile aflate în proprietate în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau finalizării construcției, în vederea stabilirii impozitului datorat.

De ce este importantă declararea clădirii?

Codul Fiscal a introdus o regulă nouă prin modificarea articolului 461, alineatul 4, pentru persoanele care întârzie declararea clădirilor în vederea impunerii. Astfel, impozitul crește cu 30% pentru fiecare perioadă de 6 luni de întârziere.

Autoritățile locale transmit că doresc să îi ajute pe contribuabili să evite costurile suplimentare, motiv pentru care explică modul în care sunt calculate sumele datorate:

Pentru trecut – Nu se aplică sancțiunea de 30% retroactiv. Legea nu are efect retroactiv, astfel că pentru perioada anterioară modificării legislative se plătește doar impozitul normal, împreună cu penalitățile de întârziere obișnuite. Pentru prezent – Majorarea de 30% începe să se aplice doar pentru perioada scursă de la momentul modificării legii. Pentru viitor – Cu cât declararea este amânată mai mult, cu atât majorarea de 30% se aplică succesiv, ceea ce poate duce la o creștere semnificativă a sumei totale de plată.

Ce trebuie să facă proprietarii

Reprezentanții primăriei îi invită pe proprietari să se prezinte, în termen de 15 zile, la unul dintre sediile instituției, având asupra lor actele de proprietate disponibile. Funcționarii vor oferi sprijin pentru completarea declarației și pentru calcularea corectă a sumelor datorate, astfel încât contribuabilii să nu plătească mai mult decât este necesar.