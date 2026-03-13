autostrada sibiu–pitești întârziată, invocată în criza de la dacia: producția scade și urmează concedieri

Sindicatul Autoturisme Dacia avertizează că uzina de la Mioveni va înregistra, în 2026, o scădere a producției, după 22 de ani de creștere continuă, și va fi nevoită să reducă personalul cu aproximativ 1.200 de angajați.

Întârzierea construcției Autostrăzii Sibiu-Pitești reprezintă unul dintre principalii factori care au dus la criza producției de la Dacia Mioveni. Lipsa unei infrastructuri moderne afectează logistica uzinei, crește costurile de transport și reduce atractivitatea României pentru investiții industriale.

Grupul Renault a luat decizia de a muta producția modelului Dacia Striker în Turcia și a noului model electric din segmentul A în Slovenia, în loc de România. În comunicatul sindical, se menționează că factorii determinanți sunt: infrastructura întârziată, inclusiv autostrada Sibiu – Pitești, costurile ridicate ale energiei, instabilitatea fiscală și politică și programele economice imprevizibile, ceea ce reduce atractivitatea României pentru investiții.

Potrivit Agerpres, uzina Dacia de la Mioveni asigură direct aproximativ 10.000 de locuri de muncă și susține alte zeci de mii de joburi indirect, prin lanțul de furnizori. Sindicaliștii avertizează că orice scădere a producției va avea efecte în lanț asupra economiei locale și naționale, având în vedere că peste 90% din producție este destinată exportului.

„Dacia Mioveni rămâne principalul angajator și unul dintre cei mai importanți exportatori ai județului Argeș. Este esențial ca această platformă industrială strategică să fie susținută prin politici responsabile, pentru a rămâne un pilon al economiei locale”, transmite Sindicatul Autoturisme Dacia.

În plus, accelerarea proceselor de robotizare și automatizare contribuie la reducerea personalului uman.