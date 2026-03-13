aventură periculoasă pe un drum forestier din săliște: au intervenit jandarmii / foto

Ieri, 12 martie, în jurul orei 20:23, un apel la 112 a anunțat că două femei se află în dificultate pe un drum forestier între localitățile Săliște și Tilișca. Un echipaj de jandarmerie a intervenit prompt pentru a le acorda sprijin.

Turistele, una în vârstă de 25 de ani, din Satu Mare, și cealaltă în vârstă de 21 de ani, din Târgu Mureș, se întorceau din Cluj către Sebeșu de Sus. Într-un autoturism 4×4, ele s-au abătut de la traseul principal și au urcat pe un drum off-road către localitatea Crinț.

Pe drumul de întoarcere spre Tilișca, mașina a rămas blocată pe un teren accidentat, suspendată și greu de controlat, fără posibilitatea de a fi repusă pe direcția de deplasare.

Jandarmii sositi la fața locului le-au preluat în siguranță pe turiste și le-au însoțit până în municipiul Sibiu. Din fericire, niciuna dintre femei nu a necesitat îngrijiri medicale.

Autoritățile atrag atenția asupra respectării regulilor de siguranță pe drumuri forestiere sau trasee off-road: turiștii trebuie să se informeze asupra stării traseului și nivelului de dificultate, să evite drumurile necunoscute sau greu accesibile fără experiență și echipament adecvat și să nu se aventureze singuri, mai ales pe timp de noapte.

Jandarmii sibieni rămân permanent la datorie pentru sprijinirea comunității și recomandă apelarea la 112 în caz de nevoie.